Kartepe ilçesi Rahmiye Köyü girşinde 41 FT 889 plakalı otomobil ile 06 Z 7982 plakalı motorsikletin çarpışması feci bir kaza meydana geldi. Motosikletin üzerindeki ismi henüz öğrenilemeyen kişi, çapışmanın da etkisiyle yola savruldu. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıya yaptıkları ilk müdahelenin ardından hastaneye kaldırdı. Şahsın ağır yaralı olduğu öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Kartepe'de feci kaza: 1 ağır yaralı!
Kartepe ilçesi Rahmiye Köyü girişinde feci bir kaza meydana geldi.
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Bugün 15:31 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz