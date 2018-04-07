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Bugün 16:08 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 16:09 TSİ )

KOTO Komite başkanlarını seçti

Geçtiğimiz Salı günü KOTO’da yapılan komite seçimlerinin ardından bugün komite başkanları seçildi.

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Kocaeli Ticaret Odası’nda geçtiğimiz Salı günü komite seçimleri yapılmış, yapılan seçim sonucunda mevcut Başkan Necmi Bulut’un desteklediği mavi liste komitelerin hepsinden kazanarak çıkmıştı. Yapılan seçimlerin ardından bugün meslek komiteleri yaptıkları toplantı sonucunda, komite başkan ve başkan yardımcılarını belirlendi. KOTO mevut Meclis Başkanı Akın Doğan komitelerle ilgili olarak, “Bugün burada 22 meslek komitemizin başkan ve başkan yardımcılarını belirlemek için toplandık. Hedefimiz komitelerimizle bir arada olmak ve bize verdikleri teveccühlere karşı mahcup olmamak” ifadelerini kullandı.

1.KOMİTE

Başkan: Halil İbrahim Doğan

Başkan Yardımcısı: Abdullah Kanpara

2.KOMİTE

Başkan: Halil İbrahim Uzunoğlu

Başkan Yardımcısı: Ozan Cumhur Albayrak

3.KOMİTE

Başkan: Halil Ardıç

Başkan Yardımcısı: Mustafa Duysak

4.KOMİTE

Başkan: Mustafa Akcan

Başkan Yardımcısı: Mehmet Akgünel

5.KOMİTE

Başkan: Şaban Kulaksız

Başkan Yardımcısı: Seyit Orhan Kabasakal

6.KOMİTE

Başkan: Yakup Kurt

Başkan Yardımcısı: Mehmet Akgüneş

7.KOMİTE

Başkan: İbrahim İkiz

Başkan Yardımcısı: Serhan Kasım

8.KOMİTE

Başkan: Serkan Akçay

Başkan Yardımcısı: Yaşar Teke

9.KOMİTE

Başkan: Mehmet Kozan

Başkan Yardımcısı: Mehmet Buzacı

10.KOMİTE

Başkan: Abdurrahman Yıldırım

Başkan Yardımcısı: Ahmet Sefaoğlu

11.KOMİTE

Başkan: Teoman Tandoğan

Başkan Yardımcısı: Mutlu Özkan

12.KOMİTE

Başkan: Serkan Karakadılar

Başkan Yardımcısı: Serkan Gülfidan

13.KOMİTE

Başkan: Hasan Öztürk

Başkan Yardımcısı: İsmet Temizel

14.KOMİTE

Başkan: Raif Turan Bolat

Başkan Yardımcısı: Evren Yılmazer

15.KOMİTE

Başkan: Handan Kümeli

Başkan Yardımcısı: Mehmet Eray Camgöz

16.KOMİTE

Başkan: Ahmet Bölükbaşı

Başkan Yardımcısı: Şinasi Okuş

17.KOMİTE

Başkan: Semra Demir Çavdar

Başkan Yardımcısı: Musa Karabalık

18.KOMİTE

Başkan: İbrahim Arda Aygören

Başkan Yardımcısı: Levent Yapıcı

19.KOMİTE

Başkan: Onur Ak

Başkan Yardımcısı: Cemile Zorer

20.KOMİTE

Başkan: Cem Gür

Başkan Yardımcısı: Eyüp Şahintürk

21.KOMİTE

Başkan: Murat Uzar

Başkan Yardımcısı: İrfan Öge

22.KOMİTE

Başkan: Olcay İlter

Başkan Yardımcısı: Nurgül Moldur

Bugün 16:08 TSİ - Ekonomi

Muhabir Selin Becer

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