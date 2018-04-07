KOTO Komite başkanlarını seçti

Kocaeli Ticaret Odası’nda geçtiğimiz Salı günü komite seçimleri yapılmış, yapılan seçim sonucunda mevcut Başkan Necmi Bulut’un desteklediği mavi liste komitelerin hepsinden kazanarak çıkmıştı. Yapılan seçimlerin ardından bugün meslek komiteleri yaptıkları toplantı sonucunda, komite başkan ve başkan yardımcılarını belirlendi. KOTO mevut Meclis Başkanı Akın Doğan komitelerle ilgili olarak, “Bugün burada 22 meslek komitemizin başkan ve başkan yardımcılarını belirlemek için toplandık. Hedefimiz komitelerimizle bir arada olmak ve bize verdikleri teveccühlere karşı mahcup olmamak” ifadelerini kullandı.
1.KOMİTE
Başkan: Halil İbrahim Doğan
Başkan Yardımcısı: Abdullah Kanpara
2.KOMİTE
Başkan: Halil İbrahim Uzunoğlu
Başkan Yardımcısı: Ozan Cumhur Albayrak
3.KOMİTE
Başkan: Halil Ardıç
Başkan Yardımcısı: Mustafa Duysak
4.KOMİTE
Başkan: Mustafa Akcan
Başkan Yardımcısı: Mehmet Akgünel
5.KOMİTE
Başkan: Şaban Kulaksız
Başkan Yardımcısı: Seyit Orhan Kabasakal
6.KOMİTE
Başkan: Yakup Kurt
Başkan Yardımcısı: Mehmet Akgüneş
7.KOMİTE
Başkan: İbrahim İkiz
Başkan Yardımcısı: Serhan Kasım
8.KOMİTE
Başkan: Serkan Akçay
Başkan Yardımcısı: Yaşar Teke
9.KOMİTE
Başkan: Mehmet Kozan
Başkan Yardımcısı: Mehmet Buzacı
10.KOMİTE
Başkan: Abdurrahman Yıldırım
Başkan Yardımcısı: Ahmet Sefaoğlu
11.KOMİTE
Başkan: Teoman Tandoğan
Başkan Yardımcısı: Mutlu Özkan
12.KOMİTE
Başkan: Serkan Karakadılar
Başkan Yardımcısı: Serkan Gülfidan
13.KOMİTE
Başkan: Hasan Öztürk
Başkan Yardımcısı: İsmet Temizel
14.KOMİTE
Başkan: Raif Turan Bolat
Başkan Yardımcısı: Evren Yılmazer
15.KOMİTE
Başkan: Handan Kümeli
Başkan Yardımcısı: Mehmet Eray Camgöz
16.KOMİTE
Başkan: Ahmet Bölükbaşı
Başkan Yardımcısı: Şinasi Okuş
17.KOMİTE
Başkan: Semra Demir Çavdar
Başkan Yardımcısı: Musa Karabalık
18.KOMİTE
Başkan: İbrahim Arda Aygören
Başkan Yardımcısı: Levent Yapıcı
19.KOMİTE
Başkan: Onur Ak
Başkan Yardımcısı: Cemile Zorer
20.KOMİTE
Başkan: Cem Gür
Başkan Yardımcısı: Eyüp Şahintürk
21.KOMİTE
Başkan: Murat Uzar
Başkan Yardımcısı: İrfan Öge
22.KOMİTE
Başkan: Olcay İlter
Başkan Yardımcısı: Nurgül Moldur
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz