Fransa İkinci Futbol Ligi (Ligue 2) ekibi Le Havre'ın 18 yaşındaki oyuncusu Samba Diop hayatını kaybetti. Kulüpten yapılan açıklamada, Fransız futbolcu Diop'un dün gece evinde yaşamını yitirdiği duyuruldu. Diop'un vefatından dolayı duyulan derin üzüntünün aktarıldığı açıklamada, genç futbolcunun ölüm nedenine dair bilgi verilmedi. Ayrıca bugün oynanması planlanan Reims-Le Havre karşılaşmasının da genç futbolcunun vefatı nedeniyle ertelendiği belirtildi. Le Havre'ın B takımında forma giyen savunma oyuncusu Diop, Fransa 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda da görev yapıyordu.
Bugün 16:39 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 16:40 TSİ )
18 yaşındaki futbolcu vefat etti
Fransa Ligue 2 ekibi Le Havre'ın 18 yaşındaki Fransız futbolcusu Samba Diop yaşamını yitirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz