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18 yaşındaki futbolcu vefat etti

Fransa Ligue 2 ekibi Le Havre'ın 18 yaşındaki Fransız futbolcusu Samba Diop yaşamını yitirdi.

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Fransa İkinci Futbol Ligi (Ligue 2) ekibi Le Havre'ın 18 yaşındaki oyuncusu Samba Diop hayatını kaybetti. Kulüpten yapılan açıklamada, Fransız futbolcu Diop'un dün gece evinde yaşamını yitirdiği duyuruldu. Diop'un vefatından dolayı duyulan derin üzüntünün aktarıldığı açıklamada, genç futbolcunun ölüm nedenine dair bilgi verilmedi. Ayrıca bugün oynanması planlanan Reims-Le Havre karşılaşmasının da genç futbolcunun vefatı nedeniyle ertelendiği belirtildi. Le Havre'ın B takımında forma giyen savunma oyuncusu Diop, Fransa 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda da görev yapıyordu.

Bugün 16:39 TSİ AA İstanbul- Spor

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