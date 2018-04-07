Edinilen bilgiye göre, Ömerli Mahallesi su deposu yolu mevkisinde İ.Y. idaresindeki 41 BC 648 plakalı pikap, geri manevra yaptığı sırada Gülümser Altaş'a çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri, Altaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Altaş'ın cenazesi, otopsi için Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Altaş'ın 3 çocuk annesi olduğu öğrenildi. Sürücü, jandarma ekiplerince gözaltına alınarak Kandıra İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Bugün 17:31 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 17:34 TSİ )
Pikabın çarptığı kadın öldü!
Kandıra'da pikabın çarptığı kadın öldü.
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Bugün 17:31 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz