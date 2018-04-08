Depodan patlama sesi yükseldi!

Başiskele'de bulunan bir depoda patlama sesi duyuldu. Daha sonra ise depodan dumanların yükseldiği fark edildi.

ÇEVRE İLÇELERDEN TAKVİYE

Alınan bilgilere göre olay şöyle yaşandı: Sepetlipınar Mahallesi 17 Ağustos Caddesi üzerinde bulunan Seramiksan'a ait bir depoda önce patlama sesleri duyuldu. Patlamanın neden çıktığı bilinmezken daha sonrasında deponun çatısından dumanların yükseldiği görüldü. Olay yerine çevre ilçelerden de destek olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin başarılı çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Diğer yandan ise yeniden bir kıvılcım çıkmasına karşın soğutma çalışması yapıldı.