Sercan Soysal'dan haber alınamıyor!

Derince 60 Evler Mahallesi'nde ikamet eden 18 yaşındaki Sercan Soysal'dan ailesi haber alamıyor. En son İstanbul Sefaköy’de görülen ve madde bağımlılığı olduğu öğrenilen Soysal, yaklaşık 1 aydır kayıp. Soysal'ı görenlerin 0544 836 21 17 numaralı telefondan amcası Cemal Soysal’a ulaşabilirler.