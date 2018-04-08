Derince 60 Evler Mahallesi'nde ikamet eden 18 yaşındaki Sercan Soysal'dan ailesi haber alamıyor. En son İstanbul Sefaköy’de görülen ve madde bağımlılığı olduğu öğrenilen Soysal, yaklaşık 1 aydır kayıp. Soysal'ı görenlerin 0544 836 21 17 numaralı telefondan amcası Cemal Soysal’a ulaşabilirler.
Bugün 00:15 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 00:20 TSİ )
Sercan Soysal'dan haber alınamıyor!
Derince'de ikamet eden 18 yaşındaki Sercan Soysal'dan ailesi haber alamıyor.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 00:15 TSİ - Asayiş
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz