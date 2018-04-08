Kocaeli'de deprem: Sallandık!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre, merkez üssü Bolu Çukurören olan ve yerin 1 kilometre derinliğinde 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem başta İzmit olmak üzere Kocaeli ilçelerinde hissedildi.