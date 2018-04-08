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Kocaeli'de deprem: Sallandık!

Bolu'da meydana gelen 4.9 şiddetindeki deprem Kocaeli'den de hissedildi.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre, merkez üssü Bolu Çukurören olan ve yerin 1 kilometre derinliğinde 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem başta İzmit olmak üzere Kocaeli ilçelerinde hissedildi.

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