Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre, merkez üssü Bolu Çukurören olan ve yerin 1 kilometre derinliğinde 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem başta İzmit olmak üzere Kocaeli ilçelerinde hissedildi.
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Kocaeli'de deprem: Sallandık!
Bolu'da meydana gelen 4.9 şiddetindeki deprem Kocaeli'den de hissedildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz