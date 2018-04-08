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17 yaşındaki sürücü kaza yaptı: 2 yaralı

Darıca ilçesinde, 17 yaşındaki ehliyetsiz  sürücü, kullandığı hafif ticari araçla park halindeki bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yan yatarken, sürücü ve arkadaşı yaralandı.

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Kaza, gece saatlerinde Darıca Pirireis Mahallesi Tuzla Caddesi üzerinde meydana geldi. 17 yaşındaki G.Ş.T. idaresindeki 34 FYE 52 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü aşarak karşı yola geçti ve park halindeki 41 VK 467 plakalı otomobile çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle yan yattı. Yaralanan G.Ş.T. ve aynı araçta bulunan 17 yaşındaki Y.G. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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