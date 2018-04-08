Kaza, gece saatlerinde Darıca Pirireis Mahallesi Tuzla Caddesi üzerinde meydana geldi. 17 yaşındaki G.Ş.T. idaresindeki 34 FYE 52 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü aşarak karşı yola geçti ve park halindeki 41 VK 467 plakalı otomobile çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle yan yattı. Yaralanan G.Ş.T. ve aynı araçta bulunan 17 yaşındaki Y.G. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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17 yaşındaki sürücü kaza yaptı: 2 yaralı
Darıca ilçesinde, 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, kullandığı hafif ticari araçla park halindeki bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yan yatarken, sürücü ve arkadaşı yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz