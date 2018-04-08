‘Aile apartmanları’ için günlük kiralama yasağı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, günlük oda kiralamalarıyla ilgili hazırlanan yeni yönetmeliğin detaylarını açıkladı. TBMM’de muhabirlerin sorularını yanıtlayan Tüfenkci, kentsel dönüşüm kapsamında müteahhitler tarafından dolandırılan vatandaşların bakanlığa şikayete geldiğini belirterek, “’Biz projeden yer aldık’ diyorlar. Sadece tamamlama sigortası değil, inşaat firmalarının teminat veya buna benzer güvence vermesinin de önünü açacağız. Çünkü teminat sigortası sayısı yapan şirket az olduğundan çok işlemediğini ifade ediyorlar. Bunun yerine tüketicileri korumak adına ya banka teminatlarını veya başka güvenceler oluşturmak adına bir şey hazırlanacak. Şimdi o tamamlandı. Torba yasaya koyup, Başbakanımıza arz ettikten sonra Meclis’e sunmayı düşünüyoruz” dedi.

Günlük oda kiralamalarıyla ilgili soruya Tüfenkci, şu karşılığı verdi: “Daha önce İçişleri Bakanlığı oteldeki gibi bilgilendirme istedi. Kime kiralandığının otellerdeki gibi kimliklerle İçişleri Bakanlığı’na bilgilendirmeyle yetiniyordu. Şimdi kira hukuku ve emlakpiyasası noktasında arkadaşlarımıza talimat verdik. Çünkü burada boşluk var. Bunun kiralanmasıyla ilgili usul ve esaslara ilişkin çalışmayı yapılıyor. Onu da yönetmeliğin içerisinde yayınlayacağız. Binanın tamamının günlük kiralamaya uygun olmasını isteyeceğiz. Diyelim ki 10 dairelik apartmanda 5-6 daire aile oturuyor, 2 dairenin 6 odasına ayrı ayrı kiralama yöntemini doğru bulmuyoruz. Apartlar gibi, bu işe uygun daireler, binalar, örneğin yüzde 50’nin üzerinde aile oturuyorsa bunun günlük kiralamaya uygun olmadığı söylenecek. Çünkü başka türlü yasaklamak lazım.”

İkinci el satış değişecek

İkinci el gayrimenkul ticaretine yönelik yeni yönetmelik hazırlığı olduğunu açıklayan yanıtlayan Tüfenkci, şunları söyledi: “26 sektör paydaşlarıyla son toplantı yapılacak. Tıpkı ikinci el otomotivde yaptığımız gibi burada da her önüne gelenin emlakçılık yapmasını istemiyoruz. Mevcutların haklarının korunarak, bundan sonra belli bir eğitimi alan ve belgesi olanların bu işi yapmasını istiyoruz. Belli bir disiplin içerisinde yapılmasını; komisyon oranlarının belirli olmasını ve ekspertiz hizmeti vereceklerin kimlikleri ve vasıfları belli olsun; insanlar bir emlakçıya verdiğinde ona mahkum olmasın, belli bir sürede satamadığı zaman başka emlakçılara da verebilme imkanı oluşsun istiyoruz. İnternetten emlak satışlarını da disipline almak istiyoruz. Bunların düzenlendiği bir sistem oluşacak.”

Çoğunluk aranacak

Henüz nihai kararı vermediklerini belirten Tüfenkci “Belirli şartlar koyup, çoğunluk arayacağız. Zaten günlük kiralanan yeri sıfırdan almışsan bilerek almışsındır. Sonradan çevirme durumunda belirli bir çoğunluk arayacağız. Kafana göre kiralayamayacaksın. ‘Evimi günlük kiralıyorum’ diyemeyeceksin. Çoğunluğu toplayamazsan kafana göre ‘Dairemi günlük kiraladım’ diyemeyeceksin. Bunun için belirli bir çoğunluk aranmasının istiyoruz. Şu an bir düzenleme yok. İsteyen kiraya verebiliyor. Bir boşluk var.”