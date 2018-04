KSMMMO oda başkanlarını ağırladı

Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (KSMMMO) ev sahipliğinde, 39’uncu Karadeniz Oda Başkanları Toplantısı ilimizde gerçekleştirildi. Karadeniz’e sınırı olan illerin serbest muhasebeci mali müşavir odaları başkanlarının yanı sıra misafir olarak katılan Bilecik, Eskişehir, Edirne SMMMO Başkanları ve Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Masis Yontan, Karadeniz Odaları Birliği Başkanı Yücel Akdemir, TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi Masum Türker de toplantıda yerini aldı. Kocaeli olarak ev sahipliği yaptığımız toplantıya Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak katılım gösterdi.

GENİŞ KATILIM

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Başkanları’ndan İstanbul SMMMO Başkanı Yücel Akdemir, Amasya SMMMO Başkanı Mesut Yaşar Aksöy, Artvin SMMMO Başkanı Serdar Yazgan, Bartın SMMMO Başkanı Mustafa Fındık, Bolu SMMMO Başkanı Yüksel Ceylan, Çorlu SMMMO Başkanı İbrahim Otsekin, Çorum SMMMO Başkanı Ali Can Doğan, Düzce SMMMO Başkanı Remzi Günal, Edirne SMMMO Başkanı Kenan Karakuş, Giresun SMMMO Başkanı Fikri Çalcalı, Gümüşhane SMMMO Başkanı Turan Kartal, Karabük SMMMO Başkanı Murtaza Ocaklıoğlu, KastamonuSMMMO Başkanı Yaşar Özdemir, Kırklareli SMMMO Başkanı Faruk Azabağaoğlu, Ordu SMMMO Başkanı Bahadır Baş, Samsun SMMMO Başkanı Hayrul Kayar, Sakarya SMMMO Başkanı Ertuğrul Kocacık, Tokat SMMMO Başkanı Fahrettin Selçuk, Trabzon SMMMO Başkanı Ahmet Demir, Zonguldak SMMMO Başkanı Polat Sezgün, Bursa SMMMO Başkanı Ahmet Hikmet Sönmez, Eskişehir SMMMO Başkanı Neşet Ertoy katılım gösterirken, KSMMMO Başkanı Fikret Gökmen, Başkan Yardımcısı Tülin Keçeci Güngör, Oda Sekreteri Cengiz Tosun, Oda Saymanı Sait Aydın, yöneitm kurulu üyelerinden Taner Öner, Veysel Çelik, Hamit Akbulut ev sahibi olarak organizasyonda yer aldı.

TURİSTİK GEZİ YAPTILAR

24 başkanın katılım gösterdiği toplantı 6-7 Nisan tarihlerinde gerçekleştirildi. Toplantı vesilesiyle ilimize gelen misafirler, KSMMMO’nun organizasyonuyla birlikte Kocaeli’de turistik mekanları ziyaret etti. Cuma akşamı ilimize teşrif eden oda başkanları, önceki gün kahvaltının ardından gezi programına başladı. İlk olarak ilimizin sembolüyiyeceklerinden pişmaniyenin yapılışına tanık olmak amacıyla pişmaniye fabrikasını gezen başkanlar, ardından rehber eşliğinde İzmit Tarih Koridoru’ndaki evleri inceledi. Selim Sırrı Paşa Konağı’nı gezen grup, ardından Av Köşkü Müzesi’ni ziyaret etti. İzmit’in sembolü Saat Kulesi’nde son bulan tarih gezisi, ilimizin meşhur yiyeceği simit ikramı ile son buldu. Tarihi mekanlara yapılan gezilerin ardından Seka Kağıt Müzesi’ni ziyaret eden oda başkanları, Seka’da öğle yemeği için mola verdi.

KENT PROTOKOLÜ HAZIR BULUNDU

Gezilerin son bulmasıyla birlikte ekip toplantı için Emex Otel’e tekrar bir araya geldi. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak’ın katılım gösterdiği toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Moderatörlüğünü Karadeniz Odaları Platformu Başkanı Yücel Akdemir’in yaptığı toplantının açılış konuşmasını ev sahibi olarak KSMMMO Başkanı Fikret Gökmen yaptı. Sözlerine Kocaeli tarihine dair notlar ile başlayan Gökmen, devamında ilimizde 15 bin 460 adet kurumlar vergisi mükellefi bulunduğu bilgisini verdi. Zengin bir tarihe sahip olan ilimizin aynı zamanda Türkiye ekonomisinde de önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen Gökmen, “İlimize geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Sizlerle birlikte olmak çok güzel. Oda başkanları olarak her zaman birlik olmalı ve mesleğimizi ilerletmek için bu yolda beraber yürümeliyiz” dedi.

BAŞKAN YONTAN “KOCAELİ ÇOK GÜZEL”

Gökmen’in ardından sözü alan TÜRMOB Başkanı Masis Yontan, “Bugün misafiri bulunduğumuz KSMMMO’nun bizde 1853 tane mali müşaviri kayıtlı, bunun için kendilerine teşekkür ediyorum. Bizler bir yandan işverenlere, bir yandan müşterilere hizmet verirken diğer yandan vergi bakanlıklarına hizmet veren bir meslek örgütüyüz. Mali müşavirlik oldukça zorlu bir süreçtir. Lisans eğitimi, sınavlar ve stajlar sonucunca yetkinliğimiz ile görevimizin başına geçiyoruz. Ülke ekonomisine ve sosyal hayata büyük katkılar sağlayan bir mesleğe sahibiz. Bugün burada mesleğinize vakit ayırıp geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Kocaeli çok güzel. Çocukluğumda bir dönem burada yaşadım ve Kocaeli’yi hala çok severim. Bu il, Anadolu’nun diğer şehirlerine yardım eden bir şehirdir. Ekonomik olarak ülkemizde ilk sıralarda yer almaktadır” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN VEKİLİ ÖZAK “TERAZİNİZ ŞAŞARSA ÜLKE ÇÖKER”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, “Kentimize, Kocaeli’mize hoşgeldiniz sefalar getirdiniz. Hayatın her birimize yüklediği başka başka sorumluluklar var. Her mesleğin farklı zorlukları var. Ancak paranın hesabını yapmak ve sorumluluğunu almak herkesin harcı değildir. Sizler her türlü işletme ile devletimiz arasında adeta hakemlik yapmaktasınız. Sizin tuttuğunuz terazi şaşarsa, adeta ülkemiz çöker. Sizler sistemin en önemli halkalarından birisiniz. Vergi denetimi ve vergi sistemi devletin temel taşlarından biridir. Devlet elimizdeki hassas terazi ile yükseliyor. Ülkemizin gerçekleştridiği her başarıda sizlerin gayretinin sonucu var. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak kentimizi geliştirir ve kalkındırırken sizler de bu gelişimin kaynağını tahsis ediyorsunuz” şeklinde konuştu.

VALİ AKSOY “VERGİDE İLK SIRADA GELİYORUZ”

Toplantıda konuşan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, “Kocaeli Türkiye’nin ekonomik olarak baktığınızda en önemli şehirlerinin başında geliyor. En önemli olarak ifade edilendeğerlerin başında limanları geliyor. Yük açısından incelediğimizde en fazla taşınan yük limanlarında. Maliye bakanlığı verilerine göre en yüksek vergi sıralamasında ilk sıralarda geliyor ilimiz. Sizlerin tahakkuku sonucu elde edilen vergi gelirlerinin ülkemize katkısı çok büyük. Sizlerin bu konuda yaptığı çalışmalar her türlü hizmetin üzerinde. Görev yaptığım illerde de Mali Müşavirler Odası’yla çalışmalarımızı hep sürdürdük burada da arkadaşlarımızla görüşmelerimiz ve birlikteliğimiz var” ifadelerini kaydetti.

KERPE’DE AKŞAM YEMEĞİ

Yapılan açılış konuşmalarının ardından toplantı gündemine geçildi. İlk olarak mesleki konulardaki bilgilendirmeler yapılan toplantıda; 3065 sayılı KDV kanununun getirdiği yenilikler(mali müşavirlerin iade tespit raporu düzenlemeleri ve karşıt inceleme yetkisi), defter beyan sistemi uygulaması çerçevesinde basit usuldeki mükelleflerin defterlerinin tutulması ve ücretlendirmesi ve oda aidatları ve nispi aidat konusundaki gelişme ve sonuçların değerlendirilmesini içeren beş maddelik gündem görüşüldü. Dilek ve temennilerin paylaşılması ile son bulan toplantının ardından ilimizin en güzel köşelerinden biri olan Kerpe’ye doğru akşam yemeği için hareket edildi. 39’uncu Karadeniz Oda Başkanları Toplantısı, akşam yemeği ile son buldu.