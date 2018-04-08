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Mert Armağan 1 yaşında

Bekaert’te çalışan Mete Armağan ile Fareo Otomotiv muhasebe elemanı Figen Armağan’ın ilk ve tek çocukları Mert, 1 yaşına bastı.

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Bekaert’te çalışan Mete Armağan ile Fareo Otomotiv muhasebe elemanı Figen Armağan’ın ilk ve tek çocukları Mert, 1 yaşına bastı. Minik Mert için evde güzel bir doğum günü organizasyonu yapıldı. Kutlamaya babaanne, anneanne, dedeler davet edildi. Doğum günü konseptiGalatasaraydı. Mert, doğum günü için takım elbise tercih ederken, daha sonra konsepte uygun Galatasaray forması giydi.

FAVORİSİ AKÜLÜ ARABA

Anne Figen Hanım, kutlama için birbirinden lezzetli ikramlar hazırladı. Konuklar ikramları çok beğendi ve afiyetle yedi. İlk yaşını kutlayan Mert, yaş günü pastasını anne ve babasıyla birlikte üfledi. Daha sonra kendisine gelen armağanları kabul etti. Konuklar Mert’i hediye yağmuruna tuttu. Mert en çok kendisine armağan edilen akülü arabayı beğendi. Mete ve Figen çifti ilk kez çocuklarının doğum gününü kutlama heyecanını ve gururunu yaşadı. Mert Armağan’a ailesiyle birlikte sağlıklı,  huzurlu ve mutlu bir ömür diliyoruz. Selin BECER

Bugün 10:08 TSİ - Yaşam

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