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Özel çocuklar doyasıya eğlendi

Kocaeli’de eğitim gören otizmli çocuklar, Dünya Otizm Farkındalık Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte doyasıya eğlenirken, yaptıkları kekleri aileleriyle paylaşmanın sevincini yaşadılar. 

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Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde otizmli çocukların Dünya Otizm Farkındalık Haftası unutulmadı. Dünya Otizm Farkındalık Haftası kapsamında özel çocuklar, Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte bir yemek firmasının katkıları ile kendileri için hazırlanan kekleri süslediler. Çocuklar süsledikleri kekleri ailelerine hediye etti. Daha sonra müzik eşliğinde eğlenen çocuklar aileleriyle dans edip halay çektiler. Çocuklar düzenlenen etkinlikte yaptıkları kekleri aileleriyle paylaştı. Çocuklarının yaşadıkları mutlulukların kendilerini de mutlu ettiğini söyleyen aileler, düzenlediği sosyal aktivitelerle çocukların sosyalleşmesine katkı sağlayan Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi yönetimine ve öğretmenlerine teşekkür ettiler. 

“Onların topluma kazandırılmasın en önemli yollarından bir tanesi bu etkinlikler” 
Otizm teşhisi konulan 15 yaşındaki Elif Ceren'in düzenlenen etkinliklerle sosyalleştiğini söyleyen baba Kemal Bayraktar, “Hayat devam ediyor. Bu çocuklar da toplumun bir parçası. Dolayısıyla, ilgi ve alaka bekleyen bir toplum. Bu nedenle bu etkinliklerin çok sık yapılması faydalıdır. Tabii, aile olarak bizler de motive oluyoruz. Çünkü bizim de işimiz zor. Dolayısıyla ben böyle sosyal aktiviteleri destekliyorum. Bu çocukların sosyal yönlerinin gelişmesi lazım. Bu çok önemli. Onların topluma kazandırılmasın en önemli yollarından bir tanesi bu etkinlikler” dedi. 

“Arkadaşlarımızla birlikte burada çok eğleniyor, çok mutlu oluyoruz” 
Düzenlenen etkinlikte arkadaşları ile birlikte çok eğlendiklerini söyleyen Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencisi Şavkın Kıran, “Bugün burada pasta, börek süsledik, pasta yedik. Çok mutluyum. Arkadaşlarımızla birlikte burada çok eğleniyor, çok mutlu oluyoruz” diye konuştu. 

“Sevgi olunca çocuklar mutlu olur ve başarır” 
Özel çocukların düzenlenen etkinliklerle topluma kazandırılmasına imkan sağlandığını belirten Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmeni Gülşah Kurt, “Geçtiğimiz günlerde 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü’nü kutladık. Aslında bizim amacımız Otizm Farkındalık Günü’nü bir güne değil bir haftaya yaymaktı. Bugün de bir catering firmasının desteğiyle çocuklarımız kendileri muffin yaptılar, eğlendiler, yediler. Biz de biraz da olsa onları günlük akışın içerisine sokabildik. Özel çocuklarımızın tek bir gün değil, tüm günlerde hatırlanmasını diliyoruz. Burada sevginin önemi nedir? Sevgi olmadan hiçbir şey olmaz. Sevgi olunca çocuklar mutlu olur ve başarır” şeklinde konuştu. 

Bugün 10:23 TSİ - Yaşam

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