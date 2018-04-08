KOTO’da yönetim belli oldu

Kocaeli Ticaret Odası’nda (KOTO) meclis üye seçimleri dün Şaban Sarıgülle Eğitim Salonu’nda gerçekleştirildi.Geçtiğimiz Salı günü yapılan oda seçimlerinde rakibi Erdoğan Yılmaz’ı 22-0 gibi büyük bir farkla sandığa gömen Başkan Necmi Bulut, yeniden oda başkanı seçilirken yönetime aday olmayan Akın Doğan’ın ise tekrar meclis başkanı olması bekleniyor. Meclis başkanı ve KOTO Başkanvekili 25 Nisan’da yapılacak ilk meclis toplantısında netleşecek.Selin BECER

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri:

Necmi Bulut, Volkan Yılmaz, Hüseyin Gezer, Mikail Kalaycı, Yusuf Ziya Uludüz, Mehmet Akif Şen, Murat Barış, Yusuf Erenkaya, Abdurrahman Çuhadar, Adnan Turan, Ömer Efe.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:

İbrahim Atalay, Yıldırım Yılmaz, İbrahim Şahin, İlhan Akkurt, NurdoğanCanıgeniş, Serkan Akyıldız, İbrahim İbrahimoğlu, Sema Kalafat, Metin Sözer, Mustafa Çavuş.

Disiplin Kurulu Asil Üyeleri:

Fikret Yılmaz, Ayhan Alkan, Çetin Kışhan, Selçuk Bakırlı, Zeynel Abidin Akyol, Yüksel Özkan.

Disiplin Kurulu Yedek Üyeleri:

Beyler Demir, Ömer Çakıcı, Yunus Kahraman, Ali Kemal Coşkun, Ali Karaca, İbrahim Boyuneğmez.

TOBB Genel Kurulu Asil Üyeleri:

Cafer Kozluca, Hasan Kanca, Yaşar Can, Kerim Bayramoğlu, Hüseyin Avni Aslan, Medet Aydın, Adnan Sancak, Murat Aydın, Uğur Demir, Oktay Alkan, Hüseyin Eryaşar, Hasan Kaya, Abidin Öztürk, Haluk Mamik, Hızır Fatih Sarıoğlu, Ali Suat Birer.

TOBB Genel Kurulu Yedek Üyeleri:

Volkan Yılmaz, Hüseyin Gezer, Mikail Kayacı, Yusuf Ziya Uludüz, Mehmet Akif Şen, Murat Barış, Yusuf Erenkaya, Abdurrahman Çuhadar, Alp Kayalar, Fatih Ekinci, Sema Kalafat, Tahsin Can Kuşkan, Tunç Tuncaboylu, Fatih Günen, Engin Uçar, Eray Bodur.