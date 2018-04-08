“Güçlü bir Körfez için çalışacağız”

Körfez Kent Konseyi’nin her ay bir STK’nın ev sahipliğinde gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısı bu ay Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı’nda gerçekleştirildi. Körfez Kent Konseyi Başkanı İsa Taş’ın Başkanlığında, Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı Başkanı Köksal Kara’nın ev sahipliğindeki toplantıya; Körfez Kent Konseyi Genel Sekreteri Aslı Kuş, Kadın Meclisi Başkanı Nigar Yağız, Gençlik Meclisi Başkanı Hakan Tosun katılım sağladı.

DERNEKLERDEN YOĞUN İLGİ

Toplantıya ayrıca; Amasyalılar Derneği, Karadenizliler Derneği, Kars-Ardahan-Iğdır Vakfı, Körfez Balkan Türkleri Derneği, Körfez Trabzon Arpalı Köyü Derneği, Körfez Galatasaraylılar Derneği, Körfez Muhtarlar Derneği, Körfez Trabzonlular Derneği, Körfez Ordulular Derneği, Erzurumlular Çat Derneği, Yarımca Sanayi Sitesi Kooperatifi, Gümüşhane Kov Derneği, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Hereke Ordulular Derneği, Kocaeli Artvinliler Derneği başkan ve yöneticileri katıldı. Körfez Kent Konseyi toplantısında ilk olarak ev sahibi olan Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı Başkanı Köksal Kara söz aldı. Kara, “Körfez Kent Konseyi ciddi ve önemli adımlar atarak, daha iyi bir Körfez için çalışmalarını sürdürüyor. Hizmetiniz, çalışmalarınız daim olsun” dedi.

FİKİRLERİ DE TARTIŞIYORUZ

Körfez Kent Konseyi nisan ayı toplantısında, Körfez’de yapılan ve yapılması planlanan projeler değerlendirildi. Körfez Kent Konseyi Genel Sekreteri Aslı Kuş ise, yönetim kurulu üyelerine hizmet sunumunu gerçekleştirdi. Aslı Kuş’un sunumunun ardından bir konuşma gerçekleştiren Başkan İsa Taş, “Körfez birlik ve beraberliğin yoğun yaşandığı bir ilçe. Bugün burada sadece projeleri değil, fikirleri de yaşatıyor ve tartışıyoruz. Görüş ve önerileriniz bizim için önemli. Körfez’i birlikte güzelleştiriyoruz. Güçlü bir Körfez için çok çalışacağız” dedi.

YIL PROGRAMINA DAVET

Körfez Kent Konseyi Başkanı İsa Taş’ın konuşmalarının ardından, Körfez Kent Konseyi Genel Sekreteri Aslı Kuş, Körfez Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan Hizmette 4. yıl programı ile ilgili bilgi aktarımında bulundu. Başkan İsa Taş ise, yönetim kurulu üyelerini 27 Nisan’da Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan ‘Hizmette 4. Yıl’ programına davet etti. Toplantı sonunda Gümüşhaneliler Vakfı Başkanı Köksal Kara, hazırlamış oldukları hediyeleri Kent Konseyi Başkanı İsa Taş ve yönetim kurulu üyelerine takdim etti. Körfez Kent Konseyi Başkanı İsa Taş’ta Başkan Köksal Kara’ya hediye takdiminde bulundu.