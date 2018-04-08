Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:47 TSİ- Gündem ( G : Bugün 12:49 TSİ )

İzmit Belediyesi, Kocaeli'nin en iyisi

İNGEV tarafından, 2019 mahalli seçimler öncesi belediyelerin karnesi açıklandı. İzmit Belediyesi Çok Yüksek İnsani Gelişme (Yeşil) bölgede yer alarak Kocaeli’nin en iyisi seçildi. Çok Yüksek İnsani Gelişme bölgesinde Türkiye genelinde 30 ilçe yer alırken İzmit Belediyesi 19. sırada yer alarak Kocaeli’deki belediyeler arasında sıralamaya giren tek belediye oldu. 

mask
Büyütmek için resme tıklayın

İNGEV tarafından, 2019 mahalli seçimler öncesi belediyelerin karnesi açıklandı. İzmit Belediyesi Çok Yüksek İnsani Gelişme (Yeşil) bölgede yer alarak Kocaeli’nin en iyisi seçildi. Çok Yüksek İnsani Gelişme bölgesinde Türkiye genelinde 30 ilçe yer alırken İzmit Belediyesi 19. sırada yer alarak Kocaeli’deki belediyeler arasında sıralamaya giren tek belediye oldu.  İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Kocaeli’nin en iyisi olmalarının kendilerine ayrı bir gurur ve mutluluk verdiğini dile getirdi. 
İnsani Gelişme Endeksi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından 1990’dan bu yana ülkeler düzeyinde yayımlanıyor. İNGEV ikincisini hazırladığı İnsani Gelişme Endeksi-İlçeler Raporu ilçeler bazında hazırlanıyor. Büyükşehir sınırları içinde kalan bütün ilçelerle, en yüksek nüfusa sahip ilçelerin tamamı değerlendirmede yer alıyor. Belediyelerin karnesi hazırlanırken 65 kritere bakılıyor. Eğitim, sağlık, sosyal yaşam, yönetişim, şeffaflık, ekonomik kapasite, gelir ve tüketim durumu, çevre, altyapı ve ulaşım bu kriterlerden bazıları. Sonuçlar “Çok Yüksek İnsani Gelişme, Yüksek İnsani Gelişme, Orta İnsani Gelişme ve Düşük İnsani Gelişme” şeklinde dört gruba ayrılıyor. Her gruba sırasıyla yeşil, mavi, sarı ve kırmızı renk veriliyor. 

Bugün 12:47 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
ÇÖP FABRİKASI için haydi UMUTTEPE’ye! mask
ÇÖP FABRİKASI için haydi UMUTTEPE’ye!
Sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü kaçtı! mask
Sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü kaçtı!
Çöp fabrikasının yapılacağı yerde piknik düzenlenecek mask
Çöp fabrikasının yapılacağı yerde piknik düzenlenecek
Kocaeli'ye 27 hakim ve savcı atandı! mask
Kocaeli'ye 27 hakim ve savcı atandı!
KSMMMO oda başkanlarını ağırladı mask
KSMMMO oda başkanlarını ağırladı
Bu kadınlar dokunmaya korktukları atların seyisi oldular mask
Bu kadınlar dokunmaya korktukları atların seyisi oldular
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Özel Kocaeli Hastanesi, açılıyor mask
Özel Kocaeli Hastanesi, açılıyor
Kocaeli'ye dev bir liman yapılacak! İmzalar bugün atıldı... mask
Kocaeli'ye dev bir liman yapılacak! İmzalar bugün atıldı...
Kayınpeder, damadına aşık oldu! mask
Kayınpeder, damadına aşık oldu!
Otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü 2 yaralı! mask
Otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü 2 yaralı!
Her sabah poğaça yiyenler bu habere dikkat! mask
Her sabah poğaça yiyenler bu habere dikkat!
Cenazeye giderken kızının ölüm haberi ile yıkıldı! mask
Cenazeye giderken kızının ölüm haberi ile yıkıldı!

GALERİ

Tosun Paşa ne kaçırdı öyle... mask
Tosun Paşa ne kaçırdı öyle...
Çöp fabrikası için ÇED süreci bitmedi yeni başlıyor! mask
Çöp fabrikası için ÇED süreci bitmedi yeni başlıyor!
Okullar Arası Genç Erkekler Futsal 2. Ligi’nde heyecan arttı mask
Okullar Arası Genç Erkekler Futsal 2. Ligi’nde heyecan arttı
Avukatlar hukuk balosunda buluştu mask
Avukatlar hukuk balosunda buluştu
Çöp fabrikası tam da buraya yapılacak... mask
Çöp fabrikası tam da buraya yapılacak...
Erdoğan, Nebi Güdük Gençlik Merkezi'ni açtı mask
Erdoğan, Nebi Güdük Gençlik Merkezi'ni açtı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL