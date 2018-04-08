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Ornitholoji Derneği’nde 2 adaylı kongre

Kocaeli Ornitholoji (Kuş Bilimi) Derneği olağan kongresi dün Acısu’da bulunan dernek binasında yoğun katılım ile gerçekleştirildi.

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Ornitholoji Derneği’nde 2 adaylı kongre

Kocaeli Ornitholoji (Kuş Bilimi) Derneği olağan kongresi dün Acısu’da bulunan dernek binasında yoğun katılım ile gerçekleştirildi. Toplam 422 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede mevcut başkan Oğuz Ertop’un karşısına Serdar Ender rakip olarak çıktı. Atilla Akarsu’nun divan başkanlığını yaptığı kongrede divan başkan yardımcılıklarını ise Recep Kozan ve Kazım Saraç yaptı. Gerçekleştirilen kongre sonrasında 7 kişilik yönetim kurulu ve 3 kişilik denetim kurulu üyeleri belirlendi. Selin BECER

Oğuz Ertop’un listesi

Yönetim Kurulu: Oğuz Ertop, Mustafa Ersönmez, Temel Yılmaz, Salih Karacan, İlker Erdem, Süleyman Başkal, Ergün Kaplan

Denetim Kurulu: Haluk Akgün, Faruk Özkanlı, Necip Erkan.

Serdar Ender’in listesi

Yönetim Kurulu: Serdar Ender, Cemil Köseoğlu, Yaşar Aydemir, Burak Eseroğlu, Şerif Ali Kara, Yusuf Kaya, Refik Başyiğit.

Denetim Kurulu: Ali Soyer, İbrahim Yıldız, Emin Saltan.

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