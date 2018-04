Maç sonucu: Düzyurtspor 3 Kocaelispor 1

Sport Toto 3. Lig 3. Grup'ta play-off umudunu mucizilere bırakan ve düşme tehlikesi de yaşamayan Kocaelispor ligin 30. haftasında Trabzon temsilcisi Düzyurtspor deplasmanına çıktı.

1' Maç başladı

2' Karşılaşmanın ilk atağı Kocaelispor'dan geldi. Savunmanın arkasına sarkan Mehmet Avcı kaleciyle karşı karşıya kalmak üzeyken Düzyurtspor kalecisi önce davranarak topa sahip oldu.

8' Düzyurtspor'da Ali Kemal'in vurduğu şut kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

11' Düzyurtspor'un sol kanattan gelişen atağında Nurullah'ın orta şut karışımı vuruşunda Kocaelispor kalecisi Can Emre Yücel topu rahatlıkla kontrol etti.

15' Kocaelispor'un sol kanatta başlayan ve sağ kanatta gelişen atağında Sinan Pektemek'in pasına hareketlenen Mehmet Avcı'nın sağ çaprazdan vurduğu şutta Düzyurtspor kalecisi Samet son anda sağına yatarak topu çıkardı. Maçtaki en net gol pozisyonuydu.

22' Kocaelispor'un atağında sağ kanattan Mehmet Avcı ortaladı. Sinan Pektemek'in kafasını sıyıran top doğrudan auta çıktı.

28' GOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLL Kocaelispor Sefa Narin'in attığı golle 1-0 önce geçti. Burak Süleyman'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Sefa Narin düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

32' Kocaelispor gole çok yaklaştı. Hamza'nın pasında ceza sahasına girmek isteyen Burak Süleyman rakibini geçmek istedi. Fakat rakibinin müdahalesi sonrası topu kaptırdı.

36' Kocaelispor kalesine cılız bir şekilde gelen Düzyurtspor bir anlık boşluğu fırsat bulup pozisyona girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Samet Aydın'ın şutunu kaleci Can Emre Yücel çıkardı. Dönen şuta vuran Hakan Aydın'ın şutunu bir kez daha çıkaran kaleci Can Emre topu ve tehlikeyi Kocaelispor kalesinden uzaklaştırdı. Üst üste iki topu çıkaran Can Emre büyük alkış aldı.

45' Karşılaşmanın ilk yarısı Kocaelispor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

46' Karşılamanın ikinci yarısı başladı

56' Düzyurtspor beraberlik golünü buldu. Düzyurtspor'da sağ kanattan ceza sahasına sokulan Hakan yaptığı vuruş sonrasında top Kocaelispor ağlarıyla buluştu ve skor 1-1 oldu.

60' Kocaelispor'da Burak Süleyman oyundan çıkarken yerine Burak Özbakır dahil oldu.

70' Kocaelispor çok ama çok net bir pozisyondan yararlanamadı. Mehmet Avcı'nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Sinan Pektemek biraz ağır kalınca istediği vuruşu yapamadı. Ve kaleci topu çıkardı. Dönen topta iste Mesut Özdemir yine boş kaleye olan şutu üstten auta çıktı.

71' Kocaelispor'da oyuncu değişilik Sefa Narin oyundan çıkarken onun yerine Mert Yavuz dahil oldu.

73' Düzyurtspor 2-1 öne geçiyor. Sağ kanattan kullanılan korner sonrasında Hakan çok sert bir kafa vuruşu gerçekleştirdi. Kafa kuruşunu Can Emre Yücel güçlükle çıkarttı. Dönen topta Serkan vurduğu kafa vuruşu Kocaelispor ağlarına gitti.

79' Kocaelispor'da oyuncu değişikliği Mehmet Avcı oyundan çıkarken onun yerine İshak Kurt dahil oldu.

90' Düzyurtspor skoru 3-1'e getiriyor. Sağ kanattan kullanılan korner sonrasına seken top altıpas noktasında bekleyen Hakan'ın önüne düştü. Hakan tek dokunuşun top ağlarla buluştu.

90' Karşılaşmanın uzatma süresi en az 4 dakika eklendi.

90+4' Karşılaşma sona erdi. Düzyurtspor 3 Kocaelispor 1

KOCAELİSPOR'UN İLK 11'İ

Can Emre Yücel, Kadir Öğe, Murat Soner Başak, Kemal Can Aydemir, Sefa Narin, Burak Süleyman, Sinan Pektemek, Mesut Özdemir, Mehmet Avcı, Hamza Mutlu, Ali Keten

Yedekler

Yusuf Şenlik, Fatih Adıgüzel, Mert Yavuz, Gökdeniz Bayraktar, İshak Kurt, Burak Özbakır, Onur Öztonga

DÜZYURTSPOR'UN İLK 11'İ

Ogün Samet Nuhoğlu, Miraç Acer, Erdinç Kedikli, Taşkın Kartal, Sami Emirhan Kayıkçı, Nurullah Dağaşan, Hakan Aydın, Mahmut Emin Kabul, Taha Gür, Ali Kemal Başaran, Samet Aydın

Yedekler

Kemal Aktaş, Murat Yetimhellaç, Furkan Aydemir, Serkan Osman, Necati Baş, Sefa Genç, Mustafa Maçka