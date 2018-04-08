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Yol vermek isterken dereye uçtu

İzmit'te özel halk otobüsüne yol vermek isterken dereye düşen otomobildeki anne ve oğlu yaralandı. 

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Kaza, İzmit Karadenizliler Mahallesi İskefye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevin T. (42) idaresindeki otomobil karşı yönden gelen özel halk otobüsüne yol vermek isterken yol kenarında bulunan Akarca Deresi'ne düşerek ters döndü. Otomobilde bulunan sürücü Nevin T. ve oğlu Batuhan Berk T. (18) yaralandı. Olayı gören özel halk otobüsündeki yolcular, 112 Acil Yardım ekiplerine haber vererek yaralıların yardımına koştu. Araçtan kendi imkanları ile çıkan Berk T. ve otobüsteki yolcular araçtan anne Nevin T.’yi de kendi imkanları ile çıkardı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan anne ve oğlu, Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. 

BİRBİRLERİNE YOL VERMEK İSTEDİLER


Kazayı gören özel halk otobüsü yolcularından Hüseyin Arıcan, “Şehir içi otobüsle yolculuk yapıyordum. Otobüsle otomobil karşı karşıya geldi. İkisi de yavaşladı. Birbirlerine yol vermek istediler. Otobüs, otomobile yol verdi. Otomobil sürücüsü kadın da panikleyip dereye uçtu. Oğluyla beraber kadını çıkardık. Oğlu da araçtaydı o çıkmıştı benden önce. Ben o ara 112'yi aradım, biraz da panikledim. Daha sonra aşağı indim, beraber çıkardık” dedi. 
Dereye uçan otomobil çekici yardımı ile olay yerinden çıkarılırken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. 

Bugün 14:54 TSİ - Asayiş

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