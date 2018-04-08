İZGAZ 25’nci yılını sanat festivali ile taçlandırdı

Enerjimiz Enerjiniz sloganıyla yola çıkan Kocaeli’de konuttan sanayiye, işyerinden kamu binalarına güvenli doğal gaz arzı gerçekleştiren İZGAZ, 25’nci hizmet yılını SYMBOL Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirdi. Düzenlenen programa İZGAZ Genel Müdürün Mehmet Gökalp Özkök’ün yanı sıra İZGAZ çalışanları ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Programda İZGAZçalışanlarından oluşturulan Türk Sanat Müziği Korosu seslendirdiği şarkılar ile katılımcıların kulaklarının pasını sildi. Aynı şekilde İZGAZ çalışanlarından oluşan Rock Grubu ise seslendirdiği şarkılarla katılımcıları adeta coşturdu.

OKULLAR PERFORMANS SERGİLEDİ

İZGAZ Sanat Festivali’nde İZGAZ çalışanlarının oluşturduğu TÜRK Sanat Müziği ve Rock Müzik korolarının yanı sıra Bahçeşehir Koleji, Özel Seymen Koleji, Sehit Özcankan Fen Lisesi, 24 Kasım Anadolu Lisesi, 28 Haziran Ortaokulu, Alikahya Fatih Ortaokulu, Mimar Sinan Ortaokulu, Şehit Yunus Emre Ezer Ortaokulu ve İzmit Sanat Merkezi gibi eğitim kurumlarının dans ve müzik gurupları performanslarını sergiledi.

HİZMET ETMEKTEN GURUR DUYUYORUZ

İZGAZ Genel Müdürü Mehmet Gökalp Özkök başarılı geçen festival için heyecan duyduğunu belirterek, “Çeyrek asırlık hizmet süremiz boyunca enerjimizi, enerjiniz ile birleştirdik. Bu festivali düzenlerken amacımız Kocaelimizin geleceği olan çocuklarımızın, onlara hayatları boyu enerji katacak sanatla olan bağlarını kuvvetlendirmektir. Minikleri sanat yolunda ilerletmemiz gerekiyor. Bu şehre 25 yıldan beri hizmet etmekten gurur duyuyoruz. 25 yıldır bizleri evlerinde ağırlayan sizlere teşekkür ediyorum. Bizleri böyle güzel bir günde yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum” dedi.Selin BECER