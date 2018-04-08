Olay, Dilovası ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen baba, çocuğunu araçta bırakarak kasaptan et almak için anahtarını kontağında bıraktığı çalışır vaziyetteki arabasından indi. Bir süre sonra arabasına dönen baba, kapıların kilitlendiğini fark etti. Babanın kapıyı açmak için çabaladığını gören vatandaşlar arabanın etrafına toplandı. Bu sırada olay yerinden geçen bir oto tamircisi arabanın arka camını söktü. Camın sökülmesinin arından arabanın kilitli olan kapıları açıldı. Havasızlıktan bayılmak üzere olan çocuk, arabadan çıkarılarak babasına teslim edildi. Çocuğunun kurtarılması ile rahat bir nefes baba, çocuğuna sıkıca sarıldı.
Bugün 15:55 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 16:00 TSİ )
Araçta mahsur kalan çocuğu tamirci kurtardı
Dilovası'nda babası kasaptan alışveriş yapmak için arabadan inen ve kapılar kilitlenince içeride mahsur kalan çocuk, yoldan geçen oto tamircisi tarafından kurtarıldı.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 15:55 TSİ - Asayiş
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz