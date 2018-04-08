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Derince, en başarısız BELEDİYE!

İnsani Gelişme Vakfı’nın Türkiye’de büyükşehir sınırları içinde yer alan en fazla nüfusa sahip 161 ilçe belediyesi arasında yaptığı araştırmada Derince Belediyesi, hem çevresel ve ulaşımda, hem de sosyal yaşam alanlarında son sırada yer aldı

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İnsani Gelişme Endeksi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından 1990’dan bu yana ülkeler düzeyinde yayımlanıyor. İnsani Gelişme Vakfı’nın (İNGEV) bu yıl ikincisini hazırladığı İnsani Gelişme Endeksi-İlçeler Raporu açıklandı. Türkiye’de büyükşehir sınırları içinde yer alan en fazla nüfusa sahip 161 ilçe araştırmada yer aldı. Kocaeli’den İzmit, Gebze, Körfez, Derince ve Gölcük ilçeleri değerlendirmeye alındı. 

DERİNCE SON SIRADA

161 ilçe belediyesi arasında yapılan Çevresel Performans ve Ulaşım Endeksi’nde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. 161 belediye arasında İzmit 26’ncı, Gebze 124’üncü, Gölcük 137’inci, Körfez 150’inci, Derince ise 161’inci sırada yer aldı. Sosyal ve Kültürel Yaşam (ilçedeki sinema, tiyatro, müze varlığı) alanında yapılan araştırmada ise İzmit 18’inci, Gebze 92’inci, Gölcük 111’inci, Körfez 126’ncı, Derince ise 161’nci sırada yer aldı.  Mesut AKBULUT

 

161 İLÇE ARASINDA ÇEVRE-ULAŞIM

PERFORMANSI KOCAELİ SIRALAMASI

İLÇE                          SIRA

İZMİT                        26

GEBZE                       124

GÖLCÜK                   137

KÖRFEZ                    150

DERİNCE                  161

161 İLÇE ARASINDA SOSYAL VE KÜLTÜREL

ALANDA KOCAELİ SIRALAMASI

İZMİT                        18

GEBZE                       92

GÖLCÜK                   111

KÖRFEZ                    126

DERİNCE                  161

Bugün 16:56 TSİ - Siyaset

Muhabir Mesut Akbulut

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