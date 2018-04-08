Derince, en başarısız BELEDİYE!

İnsani Gelişme Endeksi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından 1990’dan bu yana ülkeler düzeyinde yayımlanıyor. İnsani Gelişme Vakfı’nın (İNGEV) bu yıl ikincisini hazırladığı İnsani Gelişme Endeksi-İlçeler Raporu açıklandı. Türkiye’de büyükşehir sınırları içinde yer alan en fazla nüfusa sahip 161 ilçe araştırmada yer aldı. Kocaeli’den İzmit, Gebze, Körfez, Derince ve Gölcük ilçeleri değerlendirmeye alındı.
DERİNCE SON SIRADA
161 ilçe belediyesi arasında yapılan Çevresel Performans ve Ulaşım Endeksi’nde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. 161 belediye arasında İzmit 26’ncı, Gebze 124’üncü, Gölcük 137’inci, Körfez 150’inci, Derince ise 161’inci sırada yer aldı. Sosyal ve Kültürel Yaşam (ilçedeki sinema, tiyatro, müze varlığı) alanında yapılan araştırmada ise İzmit 18’inci, Gebze 92’inci, Gölcük 111’inci, Körfez 126’ncı, Derince ise 161’nci sırada yer aldı. Mesut AKBULUT
161 İLÇE ARASINDA ÇEVRE-ULAŞIM
PERFORMANSI KOCAELİ SIRALAMASI
İLÇE SIRA
İZMİT 26
GEBZE 124
GÖLCÜK 137
KÖRFEZ 150
DERİNCE 161
161 İLÇE ARASINDA SOSYAL VE KÜLTÜREL
ALANDA KOCAELİ SIRALAMASI
İZMİT 18
GEBZE 92
GÖLCÜK 111
KÖRFEZ 126
DERİNCE 161
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz