Derince, en başarısız BELEDİYE!

İnsani Gelişme Endeksi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından 1990’dan bu yana ülkeler düzeyinde yayımlanıyor. İnsani Gelişme Vakfı’nın (İNGEV) bu yıl ikincisini hazırladığı İnsani Gelişme Endeksi-İlçeler Raporu açıklandı. Türkiye’de büyükşehir sınırları içinde yer alan en fazla nüfusa sahip 161 ilçe araştırmada yer aldı. Kocaeli’den İzmit, Gebze, Körfez, Derince ve Gölcük ilçeleri değerlendirmeye alındı.

DERİNCE SON SIRADA

161 ilçe belediyesi arasında yapılan Çevresel Performans ve Ulaşım Endeksi’nde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. 161 belediye arasında İzmit 26’ncı, Gebze 124’üncü, Gölcük 137’inci, Körfez 150’inci, Derince ise 161’inci sırada yer aldı. Sosyal ve Kültürel Yaşam (ilçedeki sinema, tiyatro, müze varlığı) alanında yapılan araştırmada ise İzmit 18’inci, Gebze 92’inci, Gölcük 111’inci, Körfez 126’ncı, Derince ise 161’nci sırada yer aldı. Mesut AKBULUT

161 İLÇE ARASINDA ÇEVRE-ULAŞIM

PERFORMANSI KOCAELİ SIRALAMASI

İLÇE SIRA

İZMİT 26

GEBZE 124

GÖLCÜK 137

KÖRFEZ 150

DERİNCE 161

161 İLÇE ARASINDA SOSYAL VE KÜLTÜREL

ALANDA KOCAELİ SIRALAMASI

İZMİT 18

GEBZE 92

GÖLCÜK 111

KÖRFEZ 126

DERİNCE 161