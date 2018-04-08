Geçmiş olsun! “3-1”

İLK YARI MÜKEMMEL FUTBOL

Mücadelenin ilk yarısında Kocaelispor müthiş bir futbol ortaya koydu. Rakibine tek pozisyon veren Yeşil Siyahlılar 29’da öne geçti. Sağdan atağa çıkan Burak Süleyman’ın pasında Sefa’nın net vuruşu ağları buldu. Kocaelispor ikinci golü bulmak için 3 önemli fırsat yakaladı. Sinan, Süleyman ve Hamza ile gole yaklaşan Yeşil Siyahlılar soyunma odasına 1-0 önde girdi.

SAÇMA SAPAN GOLLER YEDİK

Kocaelispor 48’de Mehmet ile gole yaklaştı. Mehmet’in pasında Süleyman’dan önce rakip savunma araya girdi. 56’da beraberlik golü geldi. Savunma arkasına sızan Hakan sağ çaprazdan çektiği şut sonrası ağları buldu. (1-1) Kocaelispor 70’de akıl almaz bir gol kaçırdı. Mesut’un şutu üstten auta çıktı. 3 dakika sonra duran toptan golü yedik. Kullanılan kornerde Hakan kafa vuruşunda Can topu güçlükle çıkardı, dönen topu Serkan kafa vuruşu ile ağlara gönderdi. (2-1)

İŞ BİTTİ

90. dakikada skor 3-1’e geldi. Kullanılan kornerde Hakan’ın dokunuşu ağlarla buluştu. Kalan sürede oyunu yavaşlatan rakibi karşısında pozisyon bulmakta güçlük çeken Kocaelispor gol bulamadı ve mücadeleyi 3-1 kaybederek taraftarını üzdü. İlk yarıda şiir gibi bir futbol ortaya koyan Yeşil Siyahlılar ikinci yarıda bir kez daha yediği basit gollerle teslim oldu.

DÜZYURTSPOR:3

KOCAELİSPOR:1

STAT: Ahmet Suat Özyazıcı

HAKEMLER: Sercan Yılmaz***, Selim Konukçu***, Ömer Kibiroğlu***

DÜZYURTSPOR

1 SAMET NUHOĞLU**

4 MİRAÇ ACER***

5 ERDİNÇ KEDİKLİ***

6 TAŞKIN KARTAL**

8 EMİRHAN KAYIKÇI*

(Dk. 44 SERKAN OSMA***)

10 NURULLAH DAĞAŞAN***

(Dk. 88 MUSTAFA MAÇKA?)

11 HAKAN AYDIN***

16 M. EMİN KABUL**

53 TAHA GÜR***

61 ALİ KEMAL BAŞARAN**

(Dk. 87 MURAT YETİMHELLAÇ?)

67 SAMET AYDIN**

YEDEKLER

63 KEMAL AKTAŞ

14 FURKAN AYDEMİR

34 NECATİ BAŞ

98 SEFA GENÇ

KOCAELİSPOR

1 CAN EMRE YÜCEL**

3 KADİR ÖĞE**

4 MURAT SONER BAŞAK**

5 KEMAL CAN AYDEMİR**

8 SEFA NARİN**

(Dk. 71 MERT YAVUZ*)

12 MESUT ÖZDEMİR**

41 HAMZA MUTLU**

50 ALİ KETEN**

10 BURAK SÜLEYMAN**

(Dk. 60 BURAK ÖZBAKIR*)

11 SİNAN PEKTEMEK**

19 MEHMET AVCI**

(Dk. 78 İSHAK KURT*)

YEDEKLER

35 YUSUF ŞENLİK

2 FATİH ADIGÜZEL

7 GÖKDENİZ BAYRAKDAR

18 ONUR ÖZTONGA

GOLLER: Dk. 29 Sefa Narin (Kocaelispor) Dk. 56 Hakan ve 90, Dk. 74 Serkan (Düzyurt)

SARI KARTLAR: Dk. 25 Miraç, Dk. 84 Ali Kemal (Düzyurt) Dk. 90+2 Mert (Kocaelispor)