İzmit Sanayi Mahallesi D-130 karayolu kenarında bulunan Hacıoğlu hazır beton firmasında çalışan Mehmet Kuku (58) isimli işçi, aynı firmada şoför olarak çalışan İsmail M. idaresindeki 34 BDE 364 plakalı çimento mikserinin kendisine çarpması sonucu aracın altında kalarak ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Mehmet Kuku’nun yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan inceleme işlemlerinin ardından Mehmet Kuku’nun cenazesi otopsi yapılamak üzere Kent Mezarlığı Morguna kaldırıldı. Kazaya karışan çimento mikseri sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Dün 20:05 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 16:12 TSİ )
Beton mikserinin altında feci şekilde can verdi
İzmit Sanayi Mahallesi'nde bulunan Hacıoğlu beton fabrikasında çalışan Mehmet Kuku isimli işçi, çimento mikserinin altında kalarak yaşamını yitirdi.
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Dün 20:05 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorumlar
(2 )
Erol Demirbek - insan hayatının değeri kalmamış ceza yemedikçe dikkatsizlikler artıyor
Haci - MUHAKKAK KÖR NOKTA DAN OLMUŞTUR.. KAMYONCULARIN BAHANESİ
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