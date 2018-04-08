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Çimento mikserinin altında feci şekilde can verdi

İzmit Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir beton fabrikasında çalışan Mehmet Kuku isimli işçi, çimento mikserinin altında kalarak yaşamını yitirdi.

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İzmit sanayi mahallesinde bulunan bir beton firmasında çalışan işçi Mehmet Kuku (55),  İsmail Martin isimli sürücünün kullandığı 34 BDE 364  plakalı çimento mikserinin altında kalanarak olay yerinde yaşamını yitirdi. 

Bugün 20:05 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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