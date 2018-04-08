İzmit sanayi mahallesinde bulunan bir beton firmasında çalışan işçi Mehmet Kuku (55), İsmail Martin isimli sürücünün kullandığı 34 BDE 364 plakalı çimento mikserinin altında kalanarak olay yerinde yaşamını yitirdi.
Bugün 20:05 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 20:15 TSİ )
Çimento mikserinin altında feci şekilde can verdi
İzmit Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir beton fabrikasında çalışan Mehmet Kuku isimli işçi, çimento mikserinin altında kalarak yaşamını yitirdi.
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Bugün 20:05 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz