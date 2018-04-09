Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde çalışan Selçuk Akdan, Çayırova'da bulunan evinde kalbine dayadığı tabancasını ateşledi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Selçuk Akdan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Selçuk Akdan'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Kalbine dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti
Çayırova'da, 35 yaşındaki Selçuk Akdan kalbine dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz