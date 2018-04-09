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Kalbine dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti

Çayırova'da, 35 yaşındaki Selçuk Akdan kalbine dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi.

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Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde çalışan Selçuk Akdan, Çayırova'da bulunan evinde kalbine dayadığı tabancasını ateşledi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Selçuk Akdan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Selçuk Akdan'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bugün 09:08 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

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