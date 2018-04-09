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İYİ Partililer Gebzespor'un şampiyonluk maçını izledi

İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman, Gebzespor maçını izledi.

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İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Serdar Kaman dün Gebze Alattin Kurt Şehir Stadı'nda Gebzespor, Sapanca Gençlikspor arasında oynana şampiyonluk karşılaşmasını izledi. Gebzespor’un 4-0 galip geldiği ve grupta liderliğini ilan ettiği karşılaşmayı pür dikkat izleyen Dr. Serdar Kaman’a İYİ Parti Gebze İlçe başkanı Nusret Acur ve ilçe yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ

Bölgesel Amatör Ligi 11. Grupta mücadele eden Gebzepor, ligin son haftasında kendi sahasında Sapanca Gençlik'i 4-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Tribünlerin tamamen dolduğu karşılaşmada golleri 10. dakikada Yavuz, 54. ve 90. dakikada penaltıdan Serdar Öz ve 57. dakikada Bebbe attı. Bu sonuçla Gebzespor, 3.Lig'e çıkmak için Play Off'da oynamaya hak kazandı.

Bugün 09:22 TSİ - Gündem

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