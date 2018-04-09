Edinilen bilgi ve iddialara göre, sağlık evinde tedavi gören C. isimli kadın hasta, henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı cinnet geçirmeye başladı. Bıçağı boynuna dayayan kadın hasta, kendisini keseceğini söyledi. Çalışan görevliler hastayı ikna etmeye çalışıp, elinden bıçağı almak istedikleri anda yaşanan boğuşmada hasta kadın elinden yaralandı. 112 sağlık ekipleri elinden bıçakla yaralanan hastayı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.
Bugün 09:36 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 12:56 TSİ )
Cinnet getiren kadın kendini bıçakladı!
Sağlık evinde tedavi gören bir hasta geçirdiği cinnet sonrasında elinden bıçaklanarak yaralandı.
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Bugün 09:36 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz