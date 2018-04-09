Cinnet getiren kadın kendini bıçakladı!

Edinilen bilgi ve iddialara göre, sağlık evinde tedavi gören C. isimli kadın hasta, henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı cinnet geçirmeye başladı. Bıçağı boynuna dayayan kadın hasta, kendisini keseceğini söyledi. Çalışan görevliler hastayı ikna etmeye çalışıp, elinden bıçağı almak istedikleri anda yaşanan boğuşmada hasta kadın elinden yaralandı. 112 sağlık ekipleri elinden bıçakla yaralanan hastayı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.