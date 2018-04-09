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Habertürk'te tepki çeken "İzmit" sohbeti!

Habertürk ekranlarında yayınlanan Oylum Talu'nun sunduğu 'Burası Haftasonu' programında konuşulan İzmit ve define sohbeti izleyiciler ve Arkeoloji dernekleri tarafından tepki çekti.

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Habertürk ekranlarında yayınlanan Oylum Talu'nun sunduğu 'Burası Haftasonu' programında konuşulan İzmit ve define sohbeti izleyiciler ve Arkeoloji dernekleri tarafından tepki çekti. Kendini defineci olarak tanımlayan Uğur Kulaç programda define aramak için kullandığı metaryalleri tanıtırken ekrandaki başlıkta "Define nasıl aranır" başlığının olması izleyiciler tarafından "Define aramak suçtur, suça özendiriliyor" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

İZMİT ZENGİN BİR BÖLGE

İzmit'in define açısından zengin olduğundan bahsedilirken, programın sunucusu Oylum Talu, "Oradan hiçbir gömüye ulaştınız mı, nasıl soracağımı da bilemiyorum" dedi. Kulaç ise, "Ulaştık, ulaştık, eve. İzmit bölgesi Roma'ya başkentlik yapmış bir bölge. Ve oralarda çok güzel büyük gömüler var. Küçük gömüler de var. Yakın dönemde yaşamış, azınlıkların yaptığı gömüler de var. Ama o bölge özellikle çok büyük gömülerin olduğu bir bölge" şeklinde konuştu.

PARALARA SİHİR YAPILIYOR

Kulaç, sözlerinin devamında define arama işlerinde yaşadığı sıkıntıları da anlatarak "Bizim definede en çok yaşadığımız sıkıntılardan bir tanesi de sihir ve tılsım meselesi" diye belirtirken, "Bu paralar toprak altına gömüldüğü zaman, korunması için, tekrar geri gelindiğinde sadece sahibinin alabilmesi için, orada bir sihir, tılsım işlemi yapıyorlar. Cinler tarafından korumaya bırakılır" dedi.

ARKEOLOGLAR'DAN TEPKİ

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Görüntülere, Arkeologlar Derneği'nin Twitter adresinden de tepki geldi. Dernek, "Böyle program olmaz! Habertürk Televizyonunu kınıyoruz. Defineciliği özendirmek suçtur. Biri buna dur demeli. Toplum yanlış yönlendiriliyor. Programdan resmen cehalet akıyor" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

(2)
02

Izmitli - anlaşılan arkeologların işine gelmedi??

Yanıtla . 0Beğen 09 Nisan 11:10
01

Izmitli - adam dogruyu söyleyince linç edilmiş

Yanıtla . 0Beğen 09 Nisan 11:08

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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