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Bugün 10:05 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 10:08 TSİ )

Çelik: Eğitim, gönül verenlerin işidir

İl Milli Eğitim Müdürü Rasim Çelik, İzmit Tepeköy Mahallesi’nde yapılan Bilnet Okulları Kocaeli Kampüsü Yönetim Kurulu Başkanı Ali Korkmaz’ı makamında ağırladı.

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Eğitime yaptığı cesur yatırım için Korkmaz’ı tebrik eden Çelik, “Eğitimde başarı, bu işe gönül verenlerle olur” dedi.

EĞİTİMDE VİZYON PROJE

İzmit Tepeköy Mahallesi’nde yapılan Bilnet Okulları Kocaeli Kampüsü Yönetim Kurulu Başkanı Ali Korkmaz, Okul Müdürü Yasemin Demirkol, Kurumsal İletişim Müdürü Sinan Yazıcı ve İdari Müdür Fatih Korkmaz ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Rasim Çelik’i ziyaret etti. İlimizin ilk özel Fen Lisesi olarak, vizyon bir projeyi hayata geçirdiklerini belirten Korkmaz, 58 dersliklik okul hakkında Çelik’e bilgi verdi. Korkmaz, “Amacımız; geleceğimiz olan çocuklarımızı, gençlerimizi başka bir vilayete gitme gereği duymadan bu şehirde en doğru, en kaliteli ve onları geleceğe en iyi şekilde hazırlayan eğitim sistemini sunmak. Bu amaçla eğitim kadromuz, Bilfen geleneğinden gelen eğitim sistemimiz ve her imkanın sunulduğu okulumuzla hazırlıklarımızı tamamladık” dedi.

ÇELİK’TEN ÖVGÜ

İl Milli Eğitim Müdürü Rasim Çelik, Bilnet’le birlikte ilimizdeki eğitim çıtasının yükseldiğine işaret ederek, “Öncelikle eğitimde başarı, ancak bu işe gönül vermiş insanlarla olabilir. Bir öğrencinin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak için önce ona güvenmek ve sevmek gerekir. Bu açıdan eğitimin içinden gelen ve eski bir öğretmen olarak Ali Korkmaz’ın bu işi başaracağından eminim. Ayrıca okulun bulunduğu konumu da çok iyi seçilmiş. İzmit’te eksikliği yaşanan bir bölgeydi. Üniversitemize ve şehir merkezimize yakın olması da büyük avantaj” dedi. Korkmaz ve beraberindekileri, Çelik’e çiçek vererek çalışmalarında başarı diledi.

Bugün 10:05 TSİ - Eğitim

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