Çocuklara stat dolusu bisiklet

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ev sahipliğindeki bisiklet dağıtım törenine İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Gençlik Spor İl Müdürü Muzaffer Çintımar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, AK Parti İzmit İlçe Başkan Vekili Recep Yıldız, KASFK Başkanı Murat Aydın, İzmit Belediyesi meclis üyeleri, AK Parti İzmit İlçe Başkan yardımcıları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

EĞİTİM PROJELERİ BİZİ HEYECANLANDIRIYOR

Programın açılışında konuşan Evliya Çelebi İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Muhammet Kocakaya, “İzmit Belediyesi’nin eğitim alanında yaptığı çalışmalar bizi her zaman heyecanlandırmıştır. Öğretmenler odası, konferans salonları, okullara basket potası projesi, çocuk hakları okulu ve Okul Hizmet Masası gibi daha bir çok projesi Türkiye’ye örnek olmaktadır” dedi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen “ Türkiye’ye model olan bu proje için İzmit Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuşurken Gençlik Spor İl Müdürü Muzaffer Çintımar da “Başkanımız her zaman sporun ve sporcunun yanında oldu. Yapılan bu çalışma için İzmit Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz” dedi.

İLHAM KAYNAĞIMIZ LİDERİMİZ

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan da bisiklet dağıtım törenin de yaptığı konuşmada “ eğitim ve spor dostuyuz. Hep birlikte Kocaeli’yi İzmit’i bir model haline getiriyoruz. Kocaeli’nde 70 bin bisiklet dağıttık. Bu yıl da 12.500 bisiklet dağıtıyoruz. Bisikletin çok yönlü faydası var. Her eve bir bisiklet girsin istedik. Biz sizleri çok seviyoruz. Biz ülkemizi milletimizi seviyoruz. Ayrı gayrımız yok. Sizlere hizmet etmekten bu güzel işleri yapmaktan onur duyuyoruz. Milletin kuruşunu ziyan etmeden hizmet ediyoruz. Türkiye ve Dünyada en iddialı ve gelişmiş deprem müzemiz bitti, sanal gerçeklik küremiz bitti. En gelişmiş hastanelerinden bir tanesi de buraya yapılıyor . Kadın Sosyal Yaşam Merkezimiz de burada. Daha güzel işler yapacağız. Bu güzel işlerin yapılmasında bizlere ilham kaynağı olan liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından öğrencilere bisikletleri teslim edildi. Başkan Doğan ve İzmit Kaymakamı, statta bisikletle tur da attılar.