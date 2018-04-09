KSO’da yönetim belli oldu!

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) geçtiğimiz hafta komite seçimlerini tamamlamıştı ve sonucu belirlenen 72 kişilik meclis, yönetimi belirlemek için dün sandık başına gitti. Saat 10.00’da başlayan seçimde mevcut başkan Ayhan Zeytinoğlu’da erken saatlerde oda binasına gelerek oyunu kullandı. Tek listeli gerçekleştirilen seçimde 11 kişilik yönetim, 16 kişilik TOBB Genel Kurulu ve 6 kişilik disiplin kurulu belirlendi. Oy kullanma esnasında sandık başında uzun kuyruklar oluştu.

MECLİS BAŞKANI HASAN TAHSİN TUĞRUL OLDU

Yönetimin belirlendiği esnada aynı zamanda odanın meclis başkanı seçimi de yapıldı. Meclis odanın en yaşlı üyesi Osman Erkan tarafından toplandı. Başkan Ayhan Zeytinoğlu divana meclis başkanı Hasan Tahsin Tuğrul, meclis başkan yardımcıları Mehmet Başol, Mert Pekdemir, Katip Üye Birol Bozkurt’u önderdi. Başka teklif çıkmadı. Seçim önerilen isimlerle yapıldı. Hasan Tahsin Tuğrul seçim sonucunda yeniden meclis başkan seçilirken, eski meclis başkan yardımcısı Melih Karakaş’ın yerine Birol Bozkurt seçildi. Mert Pekdemir görevine devam etti. Ayhan Zeytinoğlu’nun yeni seçilen yönetiminden Çınar Ulusoy, Kemal Saraç, İbrahim Yelmenoğlu şehir dışında oldukları için seçime katılamadılar.

Yönetim Asil: Ayhan Zeytinoğlu, Ahmet Başaran, Atalay Kaya, Çınar Ulusoy, Haydar Yenigün, İbrahim Yelmenoğlu, İrfan Kanık, Mehmet Ali Kartal, Murat Ayhan, Mustafa Böyet, Şaban Kemal Saraç.

Yönetim (yedek): Bora Ergene, Sedat Açıldı, Adnan Naci Faydasıçok, Korkut Öz, Murat Can, Fatih Haldız, Yakup Ekşi, Hayri Kaya, Erhan Ör, Ayhan Ergenç.

TOBB Genel Kurulu Asil: M.RifatHisarcıklıoğlu, Hasan Tahsin Tuğrul, Ahmet Bayraktar, Albert Saydam, Atıf Tunç Atıl, Filiz Akkaş, Kubilay Kırman, Mehmet Eskiyapan, Metin Aktürk, Necmi Gidici, Orhan Sarısüleyman, Ömer Yavuz, Sacit Ertuğ, Turgay Ener, Tekin Urhan, Yunus Çiftçi,

TOBB Genel Kurulu (yedek): Osman Soybaş, Muhammet Saraç, Özcan Albak, Alper Ayberk, Kadir Decdeli, Oktay Kabasakal, Ünal soysal, Fuat Biçici, Bahar Baykal, Sedat Babalık, Mesut Baki Efe, Mesut Sancaklı, Mehmet Akif Kanık, Kenan Benlier, Abdullah Çeker, Sadi Akçelik.

Disiplin Kurulu Asil: M. Şerif Kanık, Necati Bülent Hakoğlu, Esat Başar Nuhoğlu, Mahmut Nurettin Şenemre, Nihat Balta, Ahmet Osman Dirlik.

Disiplin Kurulu (yedek): Yücel Güngör, Sabahattin Yaşa, Yusuf Ziya Kasım, Emin Cem Okçu, Osman Aksoy, Mehmet Yılmaz.