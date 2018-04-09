Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmıyor. Edinilen bilgilere göre Kocaeli genelinde ekipler tarafından hafta içerisinde yapılan uygulamalarda 168 extacy hap, 11 gram 11 miligram esrar, 3 gram 60 miligram metamfetamin maddesi, 1 gram 54 miligram sentetik kannabinoid maddesi ile 5 gram kubar esrar ele geçirildi. Ekipler halkın güveni ve sağlığı için yapılan uygulamaların devam edeceğini bildirdi.
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Kocaeli’de 168 adet extacy hap ele geçirildi
Kocaeli genelinde hafta içerisinde İl Emniyet Müdürlüğü ve il Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda 168 adet extacy hap ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz