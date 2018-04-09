Gebzespor şampiyon: 4-0

BAL 11.Grup lideri Gebzespor, normal sezonun son maçında dün Sapanca ile oynadı ve rakibini 4-0 yenerek şampiyon oldu. Mor Menekşeler, 3.Lig’e çıkabilmek için Altınova ile baraj maçı oynayacak. Bu maçın 22 Nisan’da oynanması bekleniyor. Bu maçı da alırsa direkt 3.Lig’e yükselecek. Bu sonuçla Derbent de direkt BAL’a yükselmiş oldu.