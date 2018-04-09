TED’li Aytuğ zirvede…

Mersin’de düzenlenen Artistik Jimnastik Final müsabakalarında, Türkiye şampiyonu, TED Kocaeli Koleji’nden çıktı. TED Kocaeli Koleji 3/A sınıfı öğrencisi Aytuğ Obuz, ilk olarak Kocaeli Artistik Jimnastik İl Birinciliği müsabakalarında birinci olarak, Bolu’daki grup müsabakalarına katılmaya hak kazanmıştı. Bolu’daki müsabakalar sonucunda 5’inci olan Obuz, kentimizi ve TED Koleji’ni, Mersin’deki final müsabakalarında temsil etmeye hak kazandı.

BAŞARIYLA TEMSİL ETTİ

Mersin’de 6 Nisan’da düzenlenen, oldukça renkli geçen Artistik Jimnastik Final müsabakaları sonucunda büyük bir başarıya imza atan Obuz, 31,10’luk puan elde etti ve Türkiye Şampiyonu oldu.