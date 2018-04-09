Böyle lig mi olur?

Bu yıl cılkı çıkan 2.Amatör Küme Futbol Ligi C Grubu’nda Mertspor, İzmit G.B., Yeni Kandıra ligden çekilince, bu hafta hiç maç oynanamama durumuyla karşı karşıya kalındı. İlk üç için amansız bir mücadele veren Yarımca, Maşukiye, Gültepe, maçlarını hükmen kazanacaklar. “Böylesini ilk kez görüyoruz” diyen otoriteler, gelecek yıl, sahaya çıkmayan takımlar için acil önlem alınmasını istediler.

HÜSEYİN MUTLU: HAKEMLER BİZİ TEHDİT ETTİ

Gültepespor Başkanı Hüseyin Mutlu, hakemlerin maçlarda kendilerini tehdit ettiğini dile getirirken “Biz Maşukiye maçında hak ettiğimiz bir sonuç aldık ve yenildi. Bu önemli değil. İşin aslı da buydu zaten. Ancak itirazlarımızda hakemlerin bize ‘Bunun Play-Off’u var, unutmayın’ diye tehditler savurması canımızı sıktı. Bunun için İl Hakem Kurulu Başkanı Ersin Yıldırım beyin olaya el atmasını istiyoruz. Şaibe olmaması için maçlarımızı eşit ortamda oynamamız gerekiyor. Mağduruz” dedi.