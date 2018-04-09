Derincespor altyapısında yetişen ve 2014 yılında İzmir ekiplerinden Altınordu’ya transfer olan Onur Taha Takı, U18 milli takımımızın Belçika ile oynadığı hazırlık maçının 78.dakikasında attığı golle, galibiyette başrol oynadı. Belçika'nın Pepingen şehrindeki SK Halle Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada, U18 Futbol Milli Takımımızın diğer golünü 76. dakikada Emre Sabri Aydınel kaydederken, Alan Mayanda 38. dakikada Belçika adına ağları havalandırdı. Karşılaşmaya sağ bek başlayan Onur Taha, 90 dakika saha kaldı.
Bugün 11:01 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:03 TSİ )
İşte Kocaeli’nin Onur’u!
Derincespor altyapısında yetişen ve 2014 yılında İzmir ekiplerinden Altınordu’ya transfer olan Onur Taha Takı, U18 milli takımımızın Belçika ile oynadığı hazırlık maçının 78.dakikasında attığı golle, galibiyette başrol oynadı.
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Bugün 11:01 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz