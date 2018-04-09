İşte Kocaeli’nin Onur’u!

Derincespor altyapısında yetişen ve 2014 yılında İzmir ekiplerinden Altınordu’ya transfer olan Onur Taha Takı, U18 milli takımımızın Belçika ile oynadığı hazırlık maçının 78.dakikasında attığı golle, galibiyette başrol oynadı. Belçika'nın Pepingen şehrindeki SK Halle Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada, U18 Futbol Milli Takımımızın diğer golünü 76. dakikada Emre Sabri Aydınel kaydederken, Alan Mayanda 38. dakikada Belçika adına ağları havalandırdı. Karşılaşmaya sağ bek başlayan Onur Taha, 90 dakika saha kaldı.