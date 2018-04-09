Kickboks’ta derin sancı…

Kick Boks İl Temsilcisi Gökçen Kahraman’dan şikayetçi olan 10’dan fazla kulüp, geçen yıl imza toplamış ve durumu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Temsilciliği’ne kadar taşımıştı. Takibe alınan branşla ilgili, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ilgili federasyona bilgi verilmişti. Ancak bir yıldır sonuç çıkmaması, kulüpleri de mağdur etti. Kulüpler yeniden bir çalışma yaparak kampanya düzenleyeceğini ve konuyla ilgili olarak İl müdürü Çintimar’ı ziyaret edip, şikayetlerini iletecekleri belirtildi. Konuyla ilgili Gökçen kahralan7ın nasıl bir açılama yapağı merak ediliyor.