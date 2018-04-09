Kick Boks İl Temsilcisi Gökçen Kahraman’dan şikayetçi olan 10’dan fazla kulüp, geçen yıl imza toplamış ve durumu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Temsilciliği’ne kadar taşımıştı. Takibe alınan branşla ilgili, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ilgili federasyona bilgi verilmişti. Ancak bir yıldır sonuç çıkmaması, kulüpleri de mağdur etti. Kulüpler yeniden bir çalışma yaparak kampanya düzenleyeceğini ve konuyla ilgili olarak İl müdürü Çintimar’ı ziyaret edip, şikayetlerini iletecekleri belirtildi. Konuyla ilgili Gökçen kahralan7ın nasıl bir açılama yapağı merak ediliyor.
Bugün 11:03 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:05 TSİ )
Kickboks’ta derin sancı…
Kentimizde son yıllarda pek sesi soluğu çıkmayan Kick Boks branşında, rahatsızlık gün yüzüne çıktı.
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Bugün 11:03 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz