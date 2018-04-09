Ayaz: Adam gibi özür dile Fatma Kaplan Hürriyet

AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, üçüncü basınla buluşma toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Hasan Ayaz, CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet’in seçim güvenliği ile ilgili yaptığı açıklamalara tepki göstererek “Fatma Kaplan Hürriyet’e buradan sesleniyorum. Biran önce özür dile. Öyle arenalara falan gidip konuşma. Bir an önce adam gibi özür dile bu halktan” dedi.

TERÖR GÜNDEMDEN ÇIKMAYA BAŞLADI

Konuşmalarına ilk terör ile ilgili başlayan AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, “Ülkemizin şuanda en büyük gündemi genel siyasette bildiğiniz üzere ülkemiz emperyalizm saldırılardan kurtulmak, onların ülkemiz üzerinde oynanan oyunları bertaraf etmek için mücadele ediyor. Bu nokta da Cumhurbaşkanımız önderliğinde terörle mücadele ciddi çalışmalar yapılıyor. Terör hadiseleri yavaş yavaş gündemden çıkmaya başladı. İnşallah 1983 yılından beri ülkemizi saran terör belasından kurtulacağız” dedi.

TALİHSİZ BİR AÇIKLAMA

Konuşmalarının devamında CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet’i yaptığı açıklamalar nedeniyle sert bir dille eleştiren Ayaz, “Tabi yerel siyasette kadın siyasetçimiz Kocaeli milletvekili çok nezaketsiz açıklamalarda bulundu. Ben yerel siyasette nezaketi ön planda tutmaya çalışan bir insanım. Bir kadının gerçekten AKP seçmeni, MHP seçmeni, BBP seçmeni hatta ve hatta Türkiye’de ki tüm seçmene ipotek koyarcasına kendi vatandaşımıza “namussuz” demesi çok talihsiz açıklamadır. Siyaset yapacağız diye, siyasette manşetlik haberler vereceğiz diye bu kadar küçük hareketlere girmenin hiçbir anlamı yok” ifadelerinde bulundu.

YENİLECEKLERİNİ BİLİYORLAR KILIF ARIYORLAR

Hürriyet’i eleştirmeye devam eden Ayaz, “Hanımefendi seçim güvenliği hakkında konuşmuş. Biz 1946’ları unutmadık. En büyük hokkabazlıkları o gün gördük. Darbe dönemlerinde o dönemin CHP’sinin yaptıklarını unutmuş değiliz. Bu yüzde bu ipotek koyma işlerinin CHP zihniyeti çok iyi bilir. Seçim güvenliği deniyor. Bu sandıklarda CHP’li yok mu ? Var. Kendi adamınızın olduğu yerde sandığınızı nasıl koruyamıyorsunuz ? Yenileceğinizi biliyorsunuz. Kılıf uydurmaya başlıyorsunuz. Bu nedenle siyasete nezaket getirmesini umduğumuz bir kadının bu açıklamaları tamamen talihsizliktir” şeklinde konuşu.

ÖZÜR DİLE FATMA KAPLAN HÜRRİYET

Hürriyet’i özür dilemeye davet eden Ayaz, “Kendisi dün akşam bir beyanat vermiş. Böyle polemiklere girmek istemiyorum diye. Polemiği ortaya çıkaran sensin. Fatma Kaplan Hürriyet’e buradan sesleniyorum. Biran önce özür dile. Öyle arenalara falan gidip konuşma. Bir an önce adam gibi özür dile bu halktan. CHP’liler benim kardeşimdir. Tek vatan, tek millet, tek bayrak diyen tüm CHP’liler benim kardeşimdir. PKK’lıların cenazelerine gidenlere bakalım. Cezaevindeki Selahattin Demirtaş’a ziyaret için sıraya geçen CHP’lilere bakalım. Delikanlılığınızı bunlar için gösterin. Bundan sonra Kocaeli’de siyaset yapan tüm arkadaşlar lütfen nezaketi aşıp bir takım konuşmalara girmeyin diyorum. Artık bu nezaketsizlikten vazgeçin. Bu milletin değerleriyle barışın” dedi.

TEK VATAN, TEK BAYRAK DİYEN HERKES AKP’NİN KARDEŞİDİR

Konuşmalarına devam eden Ayaz, “Vatandaşımız neyin ne olduğunu zaten görüyor. Bu milletin geleceğinin AKP’de olduğunu 2001’den beri her seçimde göstermiştir. Bizim MHP ve BBP ile yapmış birlikteliğe kendilerine göre kulup arayanlar HDP ile birliktelik yapınca bakalım nasıl yorumlanacak? Bu yüzden biz seçimlerin eğlenceli geçeceğini söylemiştik. Fakat bunlar hiç eğlenceli şeyler değil bunlar ayıp şeyler. Bu millette tek vatan, tek millet, tek bayrak diyen herkes AKP’nin kardeşidir. Biz kimsenin ayrımını yapmayız. Fakat vatana karşı hainlik içerisinde olanların karşısında ise dimdik ayakta durur karşılarına çıkarız” şeklinde konuştu.

PIRIL PIRIL BİR CADDE OLACAK

Turan Güneş Caddesi’nin sorunlarıyla ilgili konuşan Ayaz, “Turan Güneş Caddesi bizim uzun zamandır ihmal ettiğimiz bir konuydu. Fakat Turan Güneş Caddesi asfalt çalışmalarımız başladı. Pırıl pırıl çok güzel bir caddemiz olacak. Partim adına işini zora soktuğumuz esnaf arkadaşlardan özür diliyorum. Türkiye’de örnek bir cadde oluşturacağız. Turan Güneş Caddesi bizim çok önem verdiğimiz bir yerdir” dedi.

BUNLARI SADECE BİZ YAPARIZ

Tramvay hattıyla ilgili bilgi veren Ayaz, “Kent içi trafiğiyle ilgili tramvay projemizin 1.etabı bitti. 2. Ve 3. Etaplar için çalışmalar yapılıyor. 4. Etap olan Kuruçeşme için ise tramvay havadan geçecek. Kısacası Allahın izniyle İzmit’i demir ağlarla öreceğiz. Kısa zamanda da İzmit’i trafiğini rahatlamak için çalışmalarımız olacak. Bunları sadece biz yaparız. Çünkü bizim heyecanımız var” ifadelerinde bulundu.

SEÇİME SÖZLERİMİZİ TUTARAK GİRECEĞİZ

Konuşmalarına devam eden Ayaz, “Kongre merkezimizin çalışmaları devam ediyor. İzmit’in böyle bir merkeze ihtiyacı vardı. Çok güzel bir kongre ve kültür merkezi olacak. Akçakoca tarihi sokakta çalışmalarımız devam ediyor. Çok güzel bir İzmit için çalışıyoruz. 2019 seçimlerine verdiğimiz tüm sözleri tutarak gireceğiz” şeklinde konuştu.