Kent meydanı ve otopark şekilleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski valilik binasının yıkılmasıyla ortaya çıkan boş alanı meydan ve otopark olarak değerlendiriyor. Alan için hazırlanan proje kapsamında meydan ve otopark çalışması gerçekleştiriliyor. Otoparkıyla bölgede parklanma imkânı oluşturacak proje, üzerindeki meydanla da şehre nefes aldıracak. Uygulama çalışmaları süren proje tamamlandığında bölgeye modern bir meydan ve otopark kazandırılmış olunacak.

AKÇARAY YENİCUMA DURAĞINA YAKIN

Üstü meydan altı otoparkı şeklinde düzenlenen projenin çalışmaları devam ediyor. Günden güne oluşumunu daha da hissettiren proje şekillenmeye başladı. Akçaray Yenicuma tramvay durağına yakınlığıyla projedeki otopark sürücüler için cazip bir yer olacak. Çalışmaları devam eden projede b blok tabliye kalıp ve demir imalatları devam ediyor. Tek yüzlü betonarme perde çalışmaları yapılıyor. A ve C blokta da tabliye yalıtım imalatları devam sürüyor.

MEYDAN VE OTOPARK

Kentte ferah bir meydan oluşturmak aynı zamanda bölgenin otopark sorununu çözmek amacıyla proje hayata geçiriliyor. Kent meydanı şehrin nefes almasını sağlayan bir alan oluştururken meydanın altındaki otopark bölgede park imkanı sağlayacak. Meydanda granit ve bazalt gibi doğal taşlar kullanılarak zemin kaplaması yapılacak. Meydan, süs havuzları ve aydınlatmalarla süslenecek.

357 ARAÇ KAPASİTE

Eski valilik alanında inşa edilen otopark, park yerinden tasarruf sağlayacak. Yarı otomatik sistemle çalışacak otopark 357 araç kapasitesine sahip olacak. 6 bin 600 metre kare alana sahip otoparkta engelli ve elektrikli otomobiller için de yer ayrılacak. Kapalı otoparktan çıkışlar asansörler ile sağlanacak.

YARI OTOMATİK PARK

Yeraltı otoparkı Kocaeli’de ilk kez uygulanacak bir sistemle hizmet verecek. Yarı otomatik otopark mekanizması bulunacak otoparkta vatandaşlar, arabasını belirlenen noktalara bıraktıktan sonra araçlar boş olan yere otomatik olarak çekilecek. Böylece vatandaşlar zahmetsizce araçlarını park edebilme imkânı bulacak.