Okul sporlarında tempo yüksek

Okul sezonunun sonuna doğru hızla yol alınırken, okul maçlarının da bir an önce bitirilmesi için son derece yoğun bir müsabaka programı uygulanıyor.

10:00 Genç Kız Vol. 2L. Derince S.S. 10:00 Minikler Vol. 2L. Dilovası S.S. 10:00 K. Yıl. E.Fut. 2L. Metin Oktay 10:00 K. Erk. Futsal 2L. Gebze S.S. 10:00 Yıl.Erk.Futbol 2L. Kavaklı St. 10:00 Küçük E. Bas. 2L. Atatürk S.S. 10:00 K.Yıl. E.Futsal 2L. Ş.P.Topaloğlu 10:00 Küç. Çim Hokeyi A.Kalkavan S. 09:00 Yıldızlar Atletizm Atletizm Pisti 09:00 Küçükler Bocce Kandıra Spor S. 09:00 Yıld.Genç Güreş K.M.Atatürk S. 10:00 K. K.Erk.Vol. 2L. Kartepe Spor S. 10:00 K.Yıl.Erk.Fut. 2L. Esentepe Stadı