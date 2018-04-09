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Bugün 11:18 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:20 TSİ )

Okul sporlarında tempo yüksek

Kocaeli Okul Sporları’nda, özellikle 2.Lig müsabakaları tempoyu yükseltti.

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Okul sezonunun sonuna doğru hızla yol alınırken, okul maçlarının da bir an önce bitirilmesi için son derece yoğun bir müsabaka programı uygulanıyor.

10:00

Genç Kız Vol. 2L.

Derince S.S.

10:00

Minikler Vol. 2L.

Dilovası S.S.

10:00

K. Yıl. E.Fut. 2L.

Metin Oktay

10:00

K. Erk. Futsal 2L.

Gebze S.S.

10:00

Yıl.Erk.Futbol 2L.

Kavaklı St.

10:00

Küçük E. Bas. 2L.

Atatürk S.S.

10:00

K.Yıl. E.Futsal 2L.

Ş.P.Topaloğlu

10:00

Küç. Çim Hokeyi

A.Kalkavan S.

09:00

Yıldızlar Atletizm

Atletizm Pisti

09:00

Küçükler Bocce

Kandıra Spor S.

09:00

Yıld.Genç Güreş

K.M.Atatürk S.

10:00

K. K.Erk.Vol. 2L.

Kartepe Spor S.

10:00

K.Yıl.Erk.Fut. 2L.

Esentepe Stadı

Bugün 11:18 TSİ - Spor

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