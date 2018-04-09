Okul sporlarında tempo yüksek

Okul sezonunun sonuna doğru hızla yol alınırken, okul maçlarının da bir an önce bitirilmesi için son derece yoğun bir müsabaka programı uygulanıyor.
10:00
Genç Kız Vol. 2L.
Derince S.S.
10:00
Minikler Vol. 2L.
Dilovası S.S.
10:00
K. Yıl. E.Fut. 2L.
Metin Oktay
10:00
K. Erk. Futsal 2L.
Gebze S.S.
10:00
Yıl.Erk.Futbol 2L.
Kavaklı St.
10:00
Küçük E. Bas. 2L.
Atatürk S.S.
10:00
K.Yıl. E.Futsal 2L.
Ş.P.Topaloğlu
10:00
Küç. Çim Hokeyi
A.Kalkavan S.
09:00
Yıldızlar Atletizm
Atletizm Pisti
09:00
Küçükler Bocce
Kandıra Spor S.
09:00
Yıld.Genç Güreş
K.M.Atatürk S.
10:00
K. K.Erk.Vol. 2L.
Kartepe Spor S.
10:00
K.Yıl.Erk.Fut. 2L.
Esentepe Stadı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz