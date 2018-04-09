Yarın Derince Spor Salonu ve İzmit Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda ikişer maç oynanacak. Kazanan takımlar tur atlayacak, kaybeden takımlar elenecek. Maçlar saat 18.30’da başlayacak ve 22.00’de sona erecek.
Bugün 11:19 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:21 TSİ )
Midi voleybolda elemeler başlıyor
Kocaeli Midi Voleybol Kızlar Ligi’nde eleme müsabakaları başlıyor.
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Bugün 11:19 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz