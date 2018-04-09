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Bugün 11:19 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:21 TSİ )

Midi voleybolda elemeler başlıyor

Kocaeli Midi Voleybol Kızlar Ligi’nde eleme müsabakaları başlıyor.

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Yarın Derince Spor Salonu ve İzmit Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda ikişer maç oynanacak. Kazanan takımlar tur atlayacak, kaybeden takımlar elenecek. Maçlar saat 18.30’da başlayacak ve 22.00’de sona erecek.

Bugün 11:19 TSİ - Spor

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