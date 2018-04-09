İzmit Gölkay Gölkent Siteleri E 2 Blok adresinde ikamet eden Gölcük Donanma Komutanlığından emekli merhum Feridun Karakaş ile ev hanımı Yasemin Karakaş’ın 2 çocuğundan bir olan Zeynel Abidin Karakaş (24) geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. İzmit Fethiye Caddesinde bulunan Bay Makas isimli kuaförde çalışan Zeynel Abidin Karakaş’ın cenazesi tamamlanan inceleme işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Karakaş’ın cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi
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24 yaşında kalbine yenildi!
İzmit Fethiye Caddesinde bulunan bir kuaförde çalışan 24 yaşındaki Zeynel Abidin Karakaş, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
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Bugün 11:32 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz