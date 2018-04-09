24 yaşında kalbine yenildi!

İzmit Gölkay Gölkent Siteleri E 2 Blok adresinde ikamet eden Gölcük Donanma Komutanlığından emekli merhum Feridun Karakaş ile ev hanımı Yasemin Karakaş’ın 2 çocuğundan bir olan Zeynel Abidin Karakaş (24) geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. İzmit Fethiye Caddesinde bulunan Bay Makas isimli kuaförde çalışan Zeynel Abidin Karakaş’ın cenazesi tamamlanan inceleme işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Karakaş’ın cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi