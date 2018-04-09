Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:43 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 13:10 TSİ )

Firmalar, eleman arıyor!

Kocaeli İŞKUR, açık iş ilanlarını yayınladı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli İŞKUR, açık iş ilanlarını yayınladı.

İzmit, Kartepe, Derince ve Körfez ilçelerinde faaliyet gösteren onlarca iş yeri eleman arıyor.

İletişim ve başvuru bilgileri için aşağıda linke tıklamanız yeterli...
Ekli Dosyalar

Bugün 11:43 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
KOTO’da yönetim belli oldu mask
KOTO’da yönetim belli oldu
KOTO Komite başkanlarını seçti mask
KOTO Komite başkanlarını seçti
KTO’da seçimi Öztürk kazandı! mask
KTO’da seçimi Öztürk kazandı!
Kaçak elektrikte cezalar iki katına çıkarılıyor mask
Kaçak elektrikte cezalar iki katına çıkarılıyor
KSO'da meclis üyeleri belli oldu mask
KSO'da meclis üyeleri belli oldu
700 firma, 2753 eleman arıyor! mask
700 firma, 2753 eleman arıyor!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Özel Kocaeli Hastanesi, açılıyor mask
Özel Kocaeli Hastanesi, açılıyor
Kocaeli'de deprem: Sallandık! mask
Kocaeli'de deprem: Sallandık!
Kayınpeder, damadına aşık oldu! mask
Kayınpeder, damadına aşık oldu!
Otomobil takla attı: 1 ölü 2 yaralı mask
Otomobil takla attı: 1 ölü 2 yaralı
Liseli Emir'in ölümü yasa boğdu... mask
Liseli Emir'in ölümü yasa boğdu...
Çimento mikserinin altında feci şekilde can verdi mask
Çimento mikserinin altında feci şekilde can verdi

GALERİ

Hırsızlar vatandaşı bıktırdı! mask
Hırsızlar vatandaşı bıktırdı!
Tosun Paşa ne kaçırdı öyle... mask
Tosun Paşa ne kaçırdı öyle...
Okullar Arası Genç Erkekler Futsal 2. Ligi’nde heyecan arttı mask
Okullar Arası Genç Erkekler Futsal 2. Ligi’nde heyecan arttı
Avukatlar hukuk balosunda buluştu mask
Avukatlar hukuk balosunda buluştu
Çöp fabrikası tam da buraya yapılacak... mask
Çöp fabrikası tam da buraya yapılacak...
Erdoğan, Nebi Güdük Gençlik Merkezi'ni açtı mask
Erdoğan, Nebi Güdük Gençlik Merkezi'ni açtı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL