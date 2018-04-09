Firmalar, eleman arıyor!

Kocaeli İŞKUR, açık iş ilanlarını yayınladı.
İzmit, Kartepe, Derince ve Körfez ilçelerinde faaliyet gösteren onlarca iş yeri eleman arıyor.
İletişim ve başvuru bilgileri için aşağıda linke tıklamanız yeterli...
Kocaeli İŞKUR, açık iş ilanlarını yayınladı.
Kocaeli İŞKUR, açık iş ilanlarını yayınladı.
İzmit, Kartepe, Derince ve Körfez ilçelerinde faaliyet gösteren onlarca iş yeri eleman arıyor.
İletişim ve başvuru bilgileri için aşağıda linke tıklamanız yeterli...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz