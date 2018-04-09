Kız ve erkekler Gebze’de potada

Her iki maç da Gebze Spor Salonu’nda oynanacak. 19.00’da kızlarda Gebze yıldızları ile Kocaeli Basket takımları karşı karşıya gelecek. Hemen arından 20.30’da ise erkekler liginde Gebze Yıldızları ile Derince Yenikent takımları kozlarını paylaşacak.