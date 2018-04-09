Her iki maç da Gebze Spor Salonu’nda oynanacak. 19.00’da kızlarda Gebze yıldızları ile Kocaeli Basket takımları karşı karşıya gelecek. Hemen arından 20.30’da ise erkekler liginde Gebze Yıldızları ile Derince Yenikent takımları kozlarını paylaşacak.
Bugün 11:51 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:52 TSİ )
Kız ve erkekler Gebze’de potada
Kocaeli U13 Basketbol Ligi’nde bugün bir kız bir de erkek maçı oynanacak.
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Bugün 11:51 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz