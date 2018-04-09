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İntihardan son anda vazgeçirildi

Gebze'de metruk bir binanın 3. katına çıkan intihardan son anda vazgeçirildi.

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Alınan bilgi ve iddialara göre, dün akşam saat 20.00 sıralarında bir kişi Gebze Hacı Arif Mahallesi’ndeki 3 katlı metruk binanın en üst katına çıktı. Şüpheli hareketleri ile intihara meyilli olduğu düşünülen şahıs, polis ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Vatandaş ihbarı ile olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri ve polis bina çevresinde önlem aldıktan sonra, bulunduğu katta sürekli dolaşan şahsı ikna etmek istediler. İlk anda ikna olmayan şahıs binada dolaşmaya devam ederken itfaiye görevlileri metruk binaya girdiler. Yaklaşık bir saatlik çaba sonrasında ikna edilerek alınan şahıs polis tarafından ifadesi alınmak üzere götürüldü.

Bugün 12:02 TSİ - Asayiş

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