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Sait Ağdacı Ayaz’a yanıt verdi!

AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz’ın kendisi hakkında “Sait bey 1 sene önce Avrupa’ya giderek atık yakma tesislerini inceledi. Ne oldu da 1 senede söylemleri bu kadar değişti” ifadesine yanıt veren ÇMO Başkanı Sait Ağdacı, “Söylemlerden dönüş yok” dedi.

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Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Sait Ağdacı katı atık yakma tesisi konusunda söylemlerinde herhangi bir değişim olmadığının altını çizerek, “Söylemlerden dönüş yok. Biz oraya inceleme için gittik, gezmeye gitmedik. Muhtarlar belki gezmeye gitmiştir ama biz inceleme gezisine gittik. Geldikten sonra da görüşlerimizi bildirdik. Avrupa’da adamlar çöpü ayrıştırıyorlar, yanma değeri yüksek şeyleri yakıyorlar. Bugün Viyana’da caddelerde çöp kutuları falan yok, çöp de yok. Gittiğimizde biz bunlara dikkat ettik” dedi.

AĞAÇLARIN ÜZERİNE GİYDİRME Mİ YAPACAKSINIZ?

Konuşmalarına devam eden Ağdacı, “Biz raporumuzda kaynağında ayrıştırma olmalı. O olmayacaksa atık yakma tesisinin önünde bir ayrıştırma tesisi yapın dedik. Var mı yok. Burada yanacak olan bir kilogram çöpün kalorafik değeri nedir diye sorduk. İki sene önce sorduk bunu. Hala cevap yok. O tesiste kullanılacak suyu nereden karşılayacaksınız? Paris’teki tesiste suyu nehirden alıyorlar. Burada öyle bir imkan yok. Bunun da bir cevabı yok? Yapılsın ama bu şartlar sağlandıktan sonra yapılsın. Karaosmanoğlu ağaç kesilmeyecek demiş ama nasıl olacak. Ağaçların üzerine giydirme mi yapacaksınız? Bu kadar ağaç kesilecek orada yazıktır, günahtır. Yapmayın diyoruz” şeklinde konuştu.

Bugün 12:57 TSİ - Gündem

Muhabir Ahmet Hazer

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