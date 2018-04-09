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Çiftlikbank skandalı sinema filmi oluyor

Geçtiğimiz günlerde ülke gündemine  bomba gibi düşen ve Hollywood  filmlerini aratmıycak bir senaryoyla bir çok insanın mağdur olmasına sebep olan Çiftlikbank skandalı beyaz perdeye uyarlanıyor.

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Yapımcılığını ve yönetmenliğini yurt içi ve yurt dışında bir çok önemli projeye imza atan İsmail hakkı Koç’un üstleneceği filmde başrollerde ise Pis Yedili dizisinden Orço karakteri ile tanıdığımız genç oyuncu Burak Alkaş ve  ‘’Kardeş Payı’’ ve ‘’Filinta’’ gibi birçok dizi ve filmde yer alan  tiyatro sanatçısı Fercan Bay olacak. Oyuncular avukat Ali Osman Kahraman'ın hazırladığı ön protokolü bugün imzaladılar. Filmin çekimleri kısa bir süre sonra başlayacak olup Türkiye - Kıbrıs ve  Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılacak. Görüntü yönetmenliklerini ise halen yayında olan ‘’Yeni Gelin’’ dizisinin görüntü yönetmeni olan Önder Güral ve Amerika’da meslek hayatına devam eden  Kaan Pala üstlenecek.

ANA FİKİR: VATANDAŞIN OYUNA GELMEMESİ

Çift’likbank filminin yapımcısı İsmail Hakkı Koç yüksek bir bütçeyle çekecekleri filmin senaryosunu hazırlarken mağdur olan insanların yanında olduklarını onlara film de yapacakları vurgularla da  destek vereceklerini ve ülkemizde  yaşayan vatandaşların bu ve bunun gibi dolandırıcı çetelerin oyunlarına gelmemeleri için perdenin arka kısmında olup biten herşeyi gözler önüne sereceklerini açıkladı. Ekim ayı başında  vizyona girecek olan komedi filminin  müzikleri ise Barış Engürlü ve Ramis Alkan tarafından hazırlanıyor. Senaryosunun güncelliği ve kadrosuyla gişelere çok iddialı giriş yapacağı düşünülen film de konuk sanatçı olarak  sürpriz bir  çok ünlü ismi izleyebileceksiniz.

Bugün 13:16 TSİ - Gündem

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