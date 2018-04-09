Kocaeli için sis uyarısı!

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın kuzeyi ile Karadeniz kıyılarında etkili olan sis hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Sisin önümüzdeki 3 gün boyunca İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde zaman zaman yoğunluğunu artırarak devam edeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji, başta hava ve deniz ulaşımı olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.