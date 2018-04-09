Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın kuzeyi ile Karadeniz kıyılarında etkili olan sis hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Sisin önümüzdeki 3 gün boyunca İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde zaman zaman yoğunluğunu artırarak devam edeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji, başta hava ve deniz ulaşımı olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.
Bugün 13:17 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 13:21 TSİ )
Kocaeli için sis uyarısı!
Marmara Bölgesi'nin kuzeyi ile Karadeniz kıyılarında etkili olan sisin 3 gün daha devam etmesi bekleniyor.
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Bugün 13:17 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz