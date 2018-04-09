Güner: Bizi yeniden doğmadan öldürmeyin!

-HAKAN YAĞCIOĞLU: Bize kendinizden bahseder misiniz ?

-SELÇUK GÜNER: 1963’te, Kocaeli Yarımca’da, Hacıosman Mahallesi’nde doğup, büyüdüm. İki kardeşin küçük olanıyım. Ağabeyim Seyhan Güner’i, yıllar önce kaybettik. Benden 6 yaş büyüktü kendisi. İlkokula, Yarımca İlkokulu’nda başladım. Yarım dönem devam ettim orada. Daha sonra Petkim İlkokulu’nda kaydoldum. Oraya da gitme konusunda pek sıcak değildim, ama mecbur kaldım, diyebilirim. Ortaokulu da yine Yarımca’da okudum. Liseyi ise İzmit Ticaret Lisesi’nde tamamladım. Liseden sonra okula devam edemedim. Benim için futbol serüveni başladı. Okul yıllarında, okuldan kaçıp, maçlara giderdik. Futbola hep bir merakım vardı. Bizim zamanlarımızda Nevzat Özbora ve Coşkun Öktem vardı. Onlar sayesinde başladım futbola. O zamanlar Hilal Sitesi’nin hemen altında futbol sahası vardı, oraya gider gelirdik. Bizim zamanımızdaki çoğu arkadaş orada yetişmiştir.

FUTBOL SEVGİSİ OKULA AĞIR BASTI…

-H.Y.: Liseden sonra okula devam edememe sebebiniz nedir?

-S.G.: Futbola olan hevesim açıkçası bunda büyük etkendir. Tabii o zamanların şartları da bir hayli zordu. Üniversite okuyan çok yoktu o dönemde. Bizde kurtuluşu futbolda gördük. Sonra da Yarımca’da futbol yaşantım başladı. 1976’ydı.

-H.Y.: Nasıl profesyonel oldunuz ?

-S.G.: 1982-1983 sezonunda Yarımca’da oynadığımız zamanlarda, iyi bir takım vardı. O sene de bizi Baki Süha Erbirsin çalıştırıyordu. Süha hocanın da ilk antrenörlük deneyimiydi. Dumlupınar’la çekişiyorduk o dönemler. Maçlarımızda İsmetpaşa Stadı’nda yapılıyordu. O sene Süha hoca, Petkimspor’un başına geçti. Onun takımın başına geçmesiyle, ben de kendimi Petkimspor’da buldum. Daha sonra askerlik sebebiyle İzmir Deniz Gücü’nde oynadım.

-H.Y.: Evliliğinizden bahseder misiniz?

-S.G.: Askerden döndükten sonra yine bir çok teklif aldım. Süha hoca bu sefer de Gebze’ye çağırdı beni. Çok para da veren yoktu zaten o dönemde. Mecburen oraya gittim. O zamanın parası 2 milyona gittim. 1 milyonunu aldım, diğer 1 milyonu da göremedim zaten. Sonra Trakya’da Malkara’ya gittim. Marmaris’e gittim, sonrasında Burdur’da oynadım. 1988’de yeniden Petkimspor’a geldim. Geldiğim sene yine şampiyon olduk. İyi oynadığım bir dönemdi. Gelen transfer tekliflerini kulüp geri çevirmiş, benim haberim olmadan. Ben de ayrıldım oradan. Hereke Yıldız’a transfer oldum. Nuh Çimento serüvenim başladı. Para yok tabii yine o dönemde. 1990 yılında futbolu bırakma kararı aldım. Türkkablo’ya girdim. Tekspor vardı orada da. Sene sonuna doğru futbolcu olduğumu öğrenmişler. Onlar da futbol oynamamı istediler. Oynamazsam iş vermeyeceklerini söylediler. Ben de aldığım kararın arkasında olduğumu söyleyince oradan da ayrıldım. Sevdiğim bir ağabeyim ricada bulununca, onu kıramayıp, Yarımca’da 46 yaşına kadar top oynadım. 1992’de eşim Ayşe Güner ile evlendim. 2 çocuk babasıyım. Sertan Güner ve Selen Güner. Eşim bütün maçları izler, ama profesyonel anlamda bir sporcu geçmişi yoktur. Ben emekli olunca eşim çalışmaya başladı.

ELİMİZDE SIFIR BİR TAKIM VARDI…

-H.Y.: Yönetim hakkında ne söylemek istersiniz? Yöneticilik serüveniniz nasıl başladı?

S.G.: Yarımcaspor yaklaşık üç buçuk dört senedir faaliyette değildi. Fesih olunmamıştı. Başkanlık yapacağım yoktu, ama yakın arkadaşlarım çok rica edince kıramadım. Tabii paralı bir iş başkanlık. Kimsede para yok. Beş altı kişilik bir grubumuz vardı. İşte onların katkılarıyla 18 Kasım 2017’de gerçekleştirdiğimiz kongrede yönetimi belirledik. Başlarda yönetimi 9 kişi olarak belirlemiştik. Sonra kopmalar olunca 6 kişiye düştük. Takımda kimse yoktu. Sıfır bir takım vardı elimizde. Benim niyetim genç oyuncularla devam etmekti ama o da olmadı. Hocamız da, istediği oyuncuların ismini söyledi bize. Hepsini tek tek izledim. Kulübün ekonomik durumunu da göz önüne alarak, oyuncuları topladık. Takımı o şekilde alelacele kurduk. Katkı olsun diye saat sattık, atkı sattık. 9 bin lira da belediye verdi. Kulüp 60-70 bin lira ile dönüyor şu anda. Ligdede maç fazlasıyla lider durumdayız. Maşukiye’deki maçta tabii herkesin bildiği gibi hakem kurbanı olduk. Seyirci sayımız iyi seviyede. Son maçı 250-300 kişi izledi. Ama diğer anlamda bir destekten söz edemem. Siyasilerden iş adamlardan destek alamıyoruz. Kendi başımıza bırakılmış durumdayız. Son Maşukiye maçını TV’den yayınlatmak istiyoruz. Maç yayınlatmak istiyoruz, bunun için de destek bekliyoruz. Bu zamana kadar siyasi bir oluşumda bulunmadım. Siyaset olsa bırakırdım başkanlığı muhtemelen. Her görüşten insan var kulüp bünyesinde. Bu da rahat bir ortam yaratıyor bize.

-H.Y.: Futbolculuk mu daha zor yöneticilik mi ?

-S.G.: Yöneticilik daha zor tabii ki. Kulübün her işine koşturmaya çalışıyorum. Mesela geçen haftaki maçta üç kere Yarımca’ya gittim geldim. Aileme zaman ayırma konusunda futbolcuyken daha rahat olduğumu söyleyebilirim. Tabii ben bu zorlukları bilerek göreve geldim. Onun için ne olursa olsun hizmete devam diyorum.

-H.Y.:Oğlunuz Sertan Güner hakkında ne düşünüyorsunuz ?

-S.G.: Sertan Kocaeli Birlik U17’de oynuyor. Elimden geldiğince destek vermeye çalışıyorum. Maçlarına gitmeye çalışıyorum. Bugüne kadar hiçbir maçını kaçırmadım. İnşallah iyi yerlere gelecektir kendisi.

-H.Y.: Antrenörlüğü neden hiç düşünmediniz ?

-S.G.: Antrenörlük bana ters geldi biraz açıkçası. Antrenman metotları zorladı beni. Saha da yoktu doğrusunu söylemek gerekirse. Yer olmayınca nasıl idman yaptıracaksınız. Buradan seyircilerimize çok teşekkür ediyorum. Bize destek vermeye devam etsinler. Onlarla daha güçlüyüz. Ceyhan Nakliyat sahibi dostum İbrahim Ceyhan ve eşi Yadigar Ceyhan’a çok teşekkür ediyorum. Önal Lojistik’ten Ahmet Önal’a ve tabii ki İsmail Yurt’a teşekkürlerimi iletiyorum.