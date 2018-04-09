Mimar Sinan Anadolu Lisesi'nden büyük başarı

Sporda, sanatta ve daha birçok alanda öğrencilerinin başarılarıyla göz dolduran İzmit Mimar Sinan Anadolu Lisesi Halk oyunları ekibi Artvin yöresi oyunları ile bölge birincisi oldu. Türkiye finaline katılmaya hak kazanan halk oyunu ekibi öğrencileri ve öğretmenleri, müdür yardımcısı Ali Bayramoğlu, Canan Taşerimez, Çiğdem Pala ve eğitmenleri Berat Güleryüz, Abdullah Tural ile birlikte geçtiğimiz Cumartesi günü yapılacak Türkiye finali için ilimizi temsil etti.