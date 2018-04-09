Sporda, sanatta ve daha birçok alanda öğrencilerinin başarılarıyla göz dolduran İzmit Mimar Sinan Anadolu Lisesi Halk oyunları ekibi Artvin yöresi oyunları ile bölge birincisi oldu. Türkiye finaline katılmaya hak kazanan halk oyunu ekibi öğrencileri ve öğretmenleri, müdür yardımcısı Ali Bayramoğlu, Canan Taşerimez, Çiğdem Pala ve eğitmenleri Berat Güleryüz, Abdullah Tural ile birlikte geçtiğimiz Cumartesi günü yapılacak Türkiye finali için ilimizi temsil etti.
Bugün 13:40 TSİ- Eğitim ( Güncelleme : Bugün 13:41 TSİ )
Mimar Sinan Anadolu Lisesi'nden büyük başarı
Mimar Sinan Anadolu Lisesi Halk oyunları ekibi Artvin yöresi oyunları ile bölge birincisi olarak Türkiye finaline katıldı.
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Bugün 13:40 TSİ - Eğitim
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz